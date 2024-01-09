09 января 2024, 18:40

Мужчина пойдет под суд в Москве за поджог общежития, где погибли люди

РИА «Новости»
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В Москве завершили расследование уголовного дела о гибели семи человек в результате поджога общежития на Международной улице. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства, 21 февраля 2023 года 60-летний подозреваемый в нетрезвом состоянии поссорился с соседями в общежитии из-за шума в комнате. Позже на ее пороге он оставил мешок с одеждой, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего скрылся. В результате пожара погибли семь человек, в том числе двое детей, еще семеро получили вред здоровью различной степени тяжести.

Мужчине предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса и арестовали его. Вину он не признал.

Следователи допросили более 100 свидетелей, приложили выводы экспертов, а также провели различных судебные экспертизы. Они собрали достаточно доказательств и подготовили уголовное дело для направления в суд.

Ранее на Сахалине пьяный подросток сжег бездомного мужчину после ссоры в коридоре общежития.

Поджоги Суд Москва
09 января 2024, 18:55
Радиационный фон на АЭС в Курской области остался в норме после падения беспилотника
Unsplash
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Радиационный фон на атомной электростанции в Курчатове Курской области остался в норме после падения беспилотника. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Дрон самолетного типа сбили над Курчатовским районом. БПЛА упал за пределами города, уточнили в ФМБА.

«Радиационный фон в норме, без превышений», - подчеркнули в организации.

Курская АЭС представляет собой важнейший узел Единой энергетической системы России. Основным потребителем выступает энергосистема «Центр». Она охватывает 19 областей Центрального федерального округа. На станции эксплуатируют три энергоблока с реакторами РБМК-1000.

Командир мотострелкового батальона ВС РФ с позывным Берсерк ранее сообщил о готовности бойцов в районе Запорожской АЭС , несмотря на наличие «серьезного противника» на противоположном берегу Каховского водохранилища. По его словам, российские солдаты готовы на девять баллов.

Беспилотники Россия АЭС
09 января 2024, 18:06
Солиста «Щенков» арестовали на 10 суток
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Калининский районный суд Петербурга арестовал солиста группы «Щенки» Максима Тесли (Моисеева) на 10 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», - указано в заявлении.

Певца привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

Солист «Щенков» вышел на сцену перед публикой практически голым - половой орган прикрывал носок. Музыканта задержали , когда он планировал уехать из России в Казахстан. Моисеев заявил, что сожалеет о своем поступке, и в оправдание добавил, что все произошло нечаянно. Генеральная прокуратура собиралась проверить солиста «Щенков» на пропаганду ЛГБТ*.

Ранее рэпера Николая Васильева оштрафовали и арестовали на 15 суток за участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой , где он появился в одном носке. Депутат Виталий Милонов призвал запретить публичную наготу после таких выходок.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Суд Депутаты Блогеры ЛГБТ Россия
09 января 2024, 17:57
«Действительно страшно». Собака в Ишимбае растерзала пекинеса и покусала его хозяйку
Телеканал «360»
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В Ишимбае (на юге Республики Башкортостан) стаффордширский терьер без поводка растерзал пекинеса, которого выгуливала местная жительница. Пытаясь защитить свое животное, женщина получила укусы и травму руки. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360». По словам хозяйки погибшего пекинеса, многие очевидцы пытались оттащить от него большую собаку, но ничего не вышло.

«У нас за домом аллейка, за ней набережная. Мы поднялись с набережной, вышли на эту аллейку. Сзади подошла вот эта большая собака и практически сразу набросилась на мою. Хозяина рядом сразу не было», - рассказала молодая женщина.

По ее словам, в паре минут ходьбы оттуда есть ветеринарная клиника, и первой ее мыслью было спасти своего питомца и отнести туда.

«Я думаю: хорошо, его укусили, сейчас я его быстро туда унесу, а хозяин оттянет свою собаку. Но хозяин просто взял поводок, прицепил и начал дергать, то есть совершенно ничего не мог с собакой сделать. Это длилось очень долго. <…> Стояло много людей, которые кричали нецензурно на этого мужчину, орали: „А что, если бы здесь был ребенок?!“ Ну, это действительно страшно», - заметила Юлия.

Женщина добавила, что подбежали двое мужчин, один начал бить собаку лопатой, а она пыталась разжать ей пасть пальцами, хотя боится таких псов. Кто-то даже начал поливать агрессивное животное антифризом, но все оказалось бесполезно. По словам Юлии, это уже не первое нападение этой собаки на других животных.

У самой Юлии синяки, укусы, но повреждения, по ее словам, не тяжелые, так что хозяину вряд ли грозит уголовная ответственность.

«Мы второй день в шоке. Это был любимец наш», - чуть не плача, рассказала она о пекинесе.

Она добавила, что не сразу поняла, что собака умерла, и все-таки принесла ее к ветеринару. Юлия отметила: узнав о смерти питомца, она догнала владельца стаффа и сообщила об этом ему, однако «он развернулся и ушел».

Видео Собаки Животные
09 января 2024, 16:59
Двух молодых людей избили и ограбили в центре Москвы
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Сотрудники полиции задержали двух мужчин по подозрению в нападении на прохожих в центре Москвы. Предположительно, они избили и ограбили как минимум двух молодых людей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что вечером рядом с домом на улице Шаболовка злоумышленники избили 21-летнего жителя столицы и отобрали у него телефон и рюкзак, а затем скрылись. Одного из налетчиков нашли в хостеле на Ленинском проспекте, его подельника задержали в арендованной квартире на площади Тверской Заставы.

Правоохранители также выяснили, что за три часа до преступления на той же улице задержанные ограбили 20-летнего приезжего. Они прижали молодого человека к забору, избили и забрали у него 36 тысяч рублей и смартфон.

Против подозреваемых возбудили уголовные дела о разбое и грабеже. На время следствия их отправили в изолятор.

Накануне неизвестные обстреляли машину на Шипиловской улице в Москве. После этого они похитили из авто сумки, в которых, предположительно, лежали деньги, и скрылись.

Ограбления Кражи Москва

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