Мужчина повис на подоконнике жилого дома в Москве

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На место случившегося прибыли спасатели и полицейские, которые осуществили поэтажную проверку здания. Мужчину пока не обнаружили. Сейчас продолжается его поиск, сообщил источник. Другие детали происшествия уточняются.

Ранее маленькую девочку заметили стоящей на подоконнике открытого окна в одном из домов на проспекте Вернадского в столице.

Ребенок находился на 11 этаже. На место случившегося направили Росгвардию.

В августе на северо-западе Москвы из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома на Зюзинской улице выпала девочка. Ребенок оказался без присмотра взрослых.