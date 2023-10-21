Мужчина повис на подоконнике жилого дома в Москве
Со стороны фасада дома № 14 на Халтуринской улице в Москве заметили мужчину, который повис на подоконнике. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
На место случившегося прибыли спасатели и полицейские, которые осуществили поэтажную проверку здания. Мужчину пока не обнаружили. Сейчас продолжается его поиск, сообщил источник. Другие детали происшествия уточняются.
Ранее маленькую девочку заметили стоящей на подоконнике открытого окна в одном из домов на проспекте Вернадского в столице.
Ребенок находился на 11 этаже. На место случившегося направили Росгвардию.
В августе на северо-западе Москвы из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома на Зюзинской улице выпала девочка. Ребенок оказался без присмотра взрослых.