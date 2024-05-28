Мужчина пострадал в загоревшемся авто на МКАД
Машина загорелась у 76-го съезда по направлению в сторону Химок на МКАД утром 28 мая. Об этом 360.ru сообщил источник.
Пострадал один взрослый мужчина. Информация о его состоянии пока неизвестна.
Как уточил источник, машину охватило открытое пламя. Подробности происшествия и причина пожара выясняются. Из-за возгорания автомобиля затруднено движение на внутренней стороне 77 километра МКАД, сообщил Telegram-канал Дептранса.
«Движение затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», - предупредили водителей.
Ранее крупный пожар произошел на штрафстоянке в Мытищах. Сгорели минимум девять автомобилей. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.