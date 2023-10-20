Мужчина пострадал при ночном пожаре на юге Москвы
В нежилом трехэтажном здании на улице Малая Калужская в Москве ночью произошел пожар, в котором пострадал один человек. Об этом сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура.
В ведомстве уточнили, что в результате происшествия травмы получил 23-летний мужчина. Его госпитализировали.
Причины возгорания станут понятны после проведения пожарно-технической экспертизы. Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее три человека пострадали при пожаре в московской медклинике на Автозаводской улице. Причиной пожара стали аккумуляторы, использовавшиеся в хирургическом отделении в качестве резервного источника питания. Здание наполнилось ядовитым дымом от горящих батарей.