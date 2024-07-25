Мужчина попытался похитить младенца у незнакомки в Москве
В Москве мужчина выхватил младенца из рук незнакомой женщины и попытался сбежать. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК.
Злоумышленником оказался мужчина 1997 года рождения. Он силой выхватил младенца. За нападавшим погнался очевидец. В результате подозреваемый бросил ребенка на землю, тот получил травмы.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления», - подчеркнули в СК.
В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и выберут меру пресечения.
Подобный случай произошел на Украине. Там новорожденного украли из перинатального центра в Кременчуге в Полтавской области. В рамках розыска выяснилось, что похитителем был мужчин-транссексуал*.
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