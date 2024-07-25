25 июля 2024, 13:00

Мужчина попытался похитить младенца у незнакомки в Москве

Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости

В Москве мужчина выхватил младенца из рук незнакомой женщины и попытался сбежать. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

Злоумышленником оказался мужчина 1997 года рождения. Он силой выхватил младенца. За нападавшим погнался очевидец. В результате подозреваемый бросил ребенка на землю, тот получил травмы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления», - подчеркнули в СК.

В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

Подобный случай произошел на Украине. Там новорожденного украли из перинатального центра в Кременчуге в Полтавской области. В рамках розыска выяснилось, что похитителем был мужчин-транссексуал*.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Дети Преступления Мужчины Москва
25 июля 2024, 14:36
Строительный кран рухнул на дорожной развязке в Петербурге
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Строительный кран повалился на строящуюся дорожную развязку в Санкт Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка».

Кран упал на проезжую часть неподалеку от бизнес-центра «Континент» - на развязке Дунайского проспекта и Московского шоссе. Техника загородила дорогу, поэтому водителям пришлось ехать по одной полосе. Информация о пострадавших не поступала, к месту ЧП приехала скорая.

Журналисты отметили, что причиной падения стрелы крана могло стать нарушение правил - крановщик не установил противовес. Очевидцы опубликовали видеозапись с места ЧП, сообщил сайт kp.ru.

Ранее в Москве оператор крана потерял сознание на высоте 32-го этажа на стройке в Кожевническом переулке. Крановщик мог погибнуть из-за передозировки наркотиками.

Санкт-Петербург Строительство
25 июля 2024, 14:22
Мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Балашихе
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Мотоциклист и легковушка не поделили дорогу на улица Третьяка в Балашихе, байкер пострадал. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Авария произошла микрорайоне Авиаторов. Как сообщил источник 360.ru, водитель легковушки не пропустил мотоциклиста. Последний упал на асфальт.

«Вызовите скорую!» - кричали люди на видео.

У места ДТП собралась толпа. Судя по кадрам, у байкера разбито лицо, молодой человек в шоке. Подробностей о его состоянии пока нет.

Ранее два человека пострадали в ДТП с КамАЗом и микроавтобусом Mercedes-Benz в Москве. Водитель иномарки оказался заблокирован, его состояние оценили как тяжелое.

ДТП Балашиха
25 июля 2024, 13:52
Многотонный ж/д мост украли под Рязанью. Его сдали в пункт приема чермета
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Рязанской области украли 60-тонный железнодорожный мост комбикормового завода. Как стало известно Telegram-каналу Mash, сделали это жители Скопинского района: они разобрали переправу на металлолом за несколько дней.

«С помощью этой переправы те же люди постоянно добирались в соседние населенные пункты. Считалось, что это короткий путь», - написали авторы материала.

Собственники моста оценили ущерб в 300 миллионов рублей и обратились в полицию. Правоохранители могут возбудить уголовное дело по статьям «Кража в особо крупном размере» и «Халатность».

Ранее другая необычная кража произошла в Нефтекамске. Компания молодых людей увела верблюда из цирка и устроила ему прогулку по ночному городу. Местные жители пробрались на территорию цирка, когда все клоуны и дрессировщики уснули. К утру парни вернули животное, пропажи никто даже не заметил, но молодые люди «попались» на видео, которое опубликовали в Сети.

В Рязанской области украли 60-тонный железнодорожный мост комбикормового завода. Как стало известно Telegram-каналу Mash , сделали это жители Скопинского района: они разобрали переправу на металлолом за несколько дней.

Уголовное дело Рубль Кражи Заводы Полиция
24 июля 2024, 21:19
Стало известно, кому принадлежал взорванный в Москве внедорожник
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Автомобиль Toyota Land Cruiser, взорванный сегодня утром на Синявинской улице в Москве, принадлежал полковнику Генштаба. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Автомобиль Toyota Land Cruiser, взорванный сегодня утром на Синявинской улице в Москве, принадлежал полковнику Генштаба. Об этом сообщил « Интерфаксу » информированный источник.

RT добавил, что пострадавшим оказался полный тезка офицера-связиста Андрея Торгашова, который ранее в комментарии 360.ru назвал «враньем» информацию о своем подрыве.

Подозреваемый сегодня ночью заложил под водительское сиденье внедорожника взрывное устройство мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте, после чего скрылся. Следственный комитет установил его личность.

Пострадавшему при взрыве водителю оторвало стопы , он сам оказал себе первую помощь. После этого его отправили в больницу.

Взрывы Машины Москва

Новости по теме