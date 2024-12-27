27 декабря 2024, 17:50

Мужчина попал под поезд на станции метро «Ростокино»

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Житель Москвы попал под поезд на станции метро «Ростокино». Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Мужчина сбит поездом, доступ есть», - отметил он.

На место ЧП прибыла бригада медиков. Подробности о состоянии пострадавшего пока не поступали.

Собеседник 360.ru добавил, что мужчину подняли из промежутка между составом и платформой.

«Со слов администрации, мужчина упал между поездом и платформой, сейчас перемещен на платформу, его осматривают медики», - рассказал он.

Ранее в Петербурге и Ленобласти за один вечер под поезд попали два человека. Рядом со станцией Шушары электричка наехала на 23-летнего местного жителя, который шел между путями. Еще одного человека поезд сбил у станции Оредеж Лужского района Ленобласти. Состав переехал пьяного 39-летнего местного жителя, который заснул на рельсах.

Поезда Метро Москва
27 декабря 2024, 18:46
Огонь охватил крышу московского ТЦ
Global Look Press
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Пожар произошел в московском торговом центре «Нора», расположенном на проспекте Андропова. Пламя охватило крышу здания, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Горит крыша крыла на втором этаже», - рассказал он.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что в здании есть люди, проводится их эвакуация. В помещении, где началось возгорание, предположительно, проводились занятия танцами. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожар произошел в пункте выдачи заказов маркетплейса в районе Лебедянской улицы в Восточном Бирюлево. Огонь вспыхнул из-за детонации нескольких аккумуляторов для велосипедов. Люди покинули горящее здание до приезда спасателей.

Пожары МЧС РФ Москва
27 декабря 2024, 18:17
Пассажирский автобус столкнулся с лесовозом под Иркутском, есть жертвы
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Двигавшийся по маршруту Братск — Тулун пассажирский автобус врезался в лесовоз. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

В результате ДТП погибли два человека, в том числе несовершеннолетний. Всего в автобусе находились 53 пассажира.

Из-за аварии пострадали шесть человек, включая двух детей. В больницу Братска направили четверых.

«Уверен, сотрудники разберутся из-за чего автобус врезался в лесовоз, и примут соответствующее правовое решение», - добавил губернатор.

Он также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Ранее смертельное ДТП произошло в Челябинской области. Водитель грузовика ЗИЛ сбил ребенка на пешеходном переходе. По данным региональной Госавтоинспекции, юный пешеход переходил дорогу на зеленый свет. За рулем находился 65-летний мужчина.

Двигавшийся по маршруту Братск - Тулун пассажирский автобус врезался в лесовоз. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

ДТП Иркутская область Автобусы
27 декабря 2024, 17:59
В Чечне объявили траур из-за авиакатастрофы в Актау
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В связи с крушением в Актау самолета, летевшего из Баку в Грозный, власти Чечни объявили 28 декабря Днем траура. Указ главы республики Рамзана Кадырова появился в распоряжении РИА «Новости».

«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря 2024 года», - следует из документа.

Лайнер разбился в Актау утром 25 декабря. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди выживших - девять россиян.

Согласно одной из версий, самолет перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау из-за тумана в Грозном. Также сообщалось, что воздушное судно столкнулось со стаей птиц.

Чечня Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау
27 декабря 2024, 14:44
Лифт с 2 девушками рухнул на станции МЦД «Новогиреево»
Unsplash
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Лифт рухнул со второго этажа на платформе МЦД «Новогиреево» в Москве. Два человека пострадали, сообщил источник 360.ru.

В лифте находились женщины 28 и 39 лет, первая девушка - инвалид с ДЦП. Пострадавших осмотрели врачи. Одна женщина получила травму живота.

«Возможно, перелом таза», - сообщил источник.

Женщина с ДЦП повредила ногу.

В начале декабря в Челябинске железная стена лифта обрушилась в жилом доме в момент, когда в кабине находились мама с дочкой. Пассажирки не пострадали, но заработали испуг. После случившегося обнаружили вандальский след: неизвестные выломали алюминиевые элементы внутренней отделки лифта.

МЦД Москва

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