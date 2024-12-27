Мужчина попал под поезд на станции метро «Ростокино»

«Мужчина сбит поездом, доступ есть», - отметил он.

На место ЧП прибыла бригада медиков. Подробности о состоянии пострадавшего пока не поступали.

Собеседник 360.ru добавил, что мужчину подняли из промежутка между составом и платформой.

«Со слов администрации, мужчина упал между поездом и платформой, сейчас перемещен на платформу, его осматривают медики», - рассказал он.

Ранее в Петербурге и Ленобласти за один вечер под поезд попали два человека. Рядом со станцией Шушары электричка наехала на 23-летнего местного жителя, который шел между путями. Еще одного человека поезд сбил у станции Оредеж Лужского района Ленобласти. Состав переехал пьяного 39-летнего местного жителя, который заснул на рельсах.