Мужчина попал под поезд на станции «Кунцевская»

Читайте нас в:

Подросток оказался в реанимации после того, как ему на голову рухнула металлическая батарея в Сарове. СК начал доследственную проверку по признакам статьи «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», сообщили в пресс-службе регионального главка.

Батарея свалилась на голову ребенку с балкона общего пользования на девятом этаже дома на проспекте Музрукова. С травмой головы мальчика срочно доставили в больницу.

«В настоящее время следователем выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - передали представители Следственного комитета по Нижегородской области.

Как сообщил Telegram-канал «Новости Нижегородской области ОКА 24» , секцию металлической батареи, которая упала на шестиклассника, сбросили другие дети. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В феврале в Москве оконная рама рухнула на школьника на автомойке. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.