30 декабря 2024, 09:04

Мужчина получил 60% ожогов тела при пожаре в квартире на юге Москвы

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Утром 30 декабря при пожаре в квартире на юге Москвы пострадал один человек. Об этом 360.ru сообщил источник.

Возгорание началось на четвертом этаже дома по Кантемировской улице. Прибывшие на место спасатели обнаружили горевшую на двух квадратных метрах мебель.

По предварительным данным, два человека, мужчина и женщина, покинули квартиру самостоятельно. Их сын 2005 года рождения остался в одной из комнат и получил ожоги 60% тела, его доставили в больницу. Причина пожара устанавливается.

Днем ранее мужчина заживо сгорел в переделанном под автосервис гараже в Москве. Предположительно, причиной возгорания стали складируемые вещи и вспыхнувшие автозапчасти.

Пожары Москва Квартиры
30 декабря 2024, 08:32
Пострадавших при авиакатастрофе под Актау граждан Киргизии доставили в Бишкек
Пресс-служба МЧС
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Трех граждан Киргизии, которые пострадали при крушении самолета в Казахстане вблизи города Актау, накануне доставили в Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана. Сотрудники ведомства помогали осуществлять перевозку.

Спецборт с пострадавшими приземлился в столице Киргизии минувшей ночью. Сейчас они находятся в Национальном госпитале республики под наблюдением медиков.

Авиакатастрофа с лайнером Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines произошла 25 декабря. Самолет следовал из Баку в Грозный, но до конечного пункта не добрался. Он разбился вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 69 человек, погибли 38 из них.

Черные ящики лайнера направят для расшифровки в Бразилию.

Казахстан Авиакатастрофы Крушение самолета в Актау
30 декабря 2024, 05:57
Проблемы с шасси возникли еще у одного самолета компании, лайнер которой рухнул в Южной Корее
Unsplash
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Рейс авиакомпании Jeju Air, вылетевший из Южной Кореи в понедельник, вернулся в аэропорт из-за той же проблемы с шасси, которая, предположительно, стала причиной смертельной катастрофы с участием другого самолета той же модели днем ранее. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на собственные источники в авиаотрасли.

По данным агентства, речь идет о рейсе 7C101 авиакомпании Jeju Air. Самолет поднялся из международного аэропорта Кимпхо в Чеджу. Капитан обнаружил проблему с шасси вскоре после взлета.

Командир экипажа сообщил о механическом дефекте пассажирам по громкой связи. После этого он принял решение вернуться в Кимпхо.

Авиакомпания Jeju Air планирует возобновить полеты только после перехода на новый самолет, утверждают собеседники Yonhap.

Предполагается, что в воскресной авиакатастрофе самолета авиакомпании Jeju Air, в результате которой в юго-западном округе Муан погибли 179 человек, оказались неисправны все три шасси.

Рейс в понедельник, 30 декабря, выполнял самолет Boeing B737-800 - та же модель, что и самолет, потерпевший крушение днем ранее. Из 41 самолета в авиапарке Jeju Air 39 - Boeing B737-800.

Boeing B737-800 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока, разбился утром 29 декабря. При посадке у лайнера не были выпущены шасси, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в стену ограждения, развалился на несколько частей и загорелся. На борту находился 181 человек, спасти удалось только двоих.

Авиакатастрофы Самолеты Южная Корея Boeing Авиакомпании
30 декабря 2024, 02:31
Салют залетел в окна квартиры в Новой Москве
Freepik
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В Щербинке в Новой Москве в окна квартиры попал салют в ночь на 30 декабря. Об этом 360.ru сообщил источник.

«В Щербинке салют попал в окна квартиры и выбил стекла», - рассказал собеседник издания.

Информации о пострадавших пока нет. Официально экстренные службы эту информацию не подтвердили.

Прошлым вечером, 29 декабря, врачи в Нижнем Новгороде прооперировали взорвавшего петарду в ТЦ подростка. Медикам удалось сохранить лишь некоторые пальцы пострадавшей руки мальчика. Тринадцатилетний школьник поджег петарду прямо в зоне фудкорта одного из торговых центров.

Ранее жительница Йошкар-Олы подожгла фейерверки в отделениях «Почты России». Она стала жертвой мошенников, которые вынудили ее пойти на преступление.

Россия Новый год Москва Квартиры
30 декабря 2024, 00:59
Только часть пальцев удалось сохранить взорвавшему петарду в ТЦ подростку из Нижнего Новгорода
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Нижегородские медики смогли сохранить несколько пальцев на руке подростку, у которого в руке взорвалась петарда в торговом центре «Седьмое небо». Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам специалистов регионального Минздрава, мальчику провели операцию, в результате которой удалось частично сохранить пальцы на левой руке.

Как ранее сообщило МЧС по Нижегородской области , 13-летний подросток поджег петарду прямо в зоне фудкорта одного из торговых центров. По какой-то причине взрыв произошел в руке мальчика, повредив все пальцы.

По сообщениям СМИ, после взрыва находившиеся рядом люди начали в панике разбегаться , подумав, что произошел теракт.

Ранее городские округа Подмосковья ввели запреты на запуск пиротехники в новогодние праздники. Власти попросили жителей отнестись к мерам безопасности с пониманием.

Праздники Минздрав Взрывы Запреты

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