Мужчина похитил фигурки героев мультфильмов из магазина в Москве

Мальчик из Омска, на которого напали собаки, все-таки получил травму — рваную рану ноги. Об этом «360» рассказал местный житель Владимир Мерлинг, который отогнал животных от ребенка.

«Вышел на улицу, надо было кое-что забрать из машины, собака рванула в ту сторону. Я думал, может, за другой собакой, а она за ребенком. Подключилась вторая. <…> Они прыгнули, завалили его, я побежал и всех разогнал. <…> Думаю, каждый бы так поступил. Не оставлять же его было, чтобы его разорвали», - отметил Владимир.

Он добавил, что сопроводил мальчика еще метров 200, чтобы животные не побежали за ним. Он шел в школу. Позже мужчина узнал, что одна из собак все-таки укусила ребенка.

«Я думал, они его только повалили, а в школе потом увидели, что чуть ногу зацепили, рваная рана была. Я даже внимания не обратил», - признался Мерлинг.

По его словам, три собаки - белая и две черно-белые - с самой осени ходят у подъездов и «периодически кидаются на людей». Владимир отметил, что они чипированы, но это не решает проблему.

«Все равно кидаются. Ладно еще взрослый, но маленький-то не отобьется, они бы ему лицо порвали. Вчера я звонил по какому-то телефону по отлову собак, просил принять меры», - сообщил собеседник «360».

Ранее в соцсетях распространилось видео нападения собак на ребенка. СМИ писали, что мальчик не пострадал. Следователи начали проверку.