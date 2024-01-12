12 января 2024, 14:36

Мужчина похитил фигурки героев мультфильмов из магазина в Москве

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Посетитель одного из супермаркетов на улице Широкой в Москве похитил несколько игрушечных фигурок героев мультипликационных фильмов и два ароматизатора. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, мужчина убрал украденные товары на сумму более семи тысяч рублей в рукав куртки и попытался их вынести из магазина. На выходе у касс его остановили охранники и попросили пройти в комнату для досмотра. Тогда посетитель оказал сопротивление, достал из кармана перцовый баллончик и применил его против сотрудников.

«Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует привлечение 43-летнего жителя столицы к уголовной ответственности по части второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации („Разбой“)», - добавили в пресс-службе.

Ранее петербуржец разделся и надругался над двумя плюшевыми динозаврами в одном из магазинов ТЦ.

Магазины Москва
12 января 2024, 15:17
Стали известны подробности убийства женщины в подвале на востоке Москвы
Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Жительница Москвы пошла на свидание с мужчиной, с которым познакомилась в интернете, и оказалась убита в подвале жилого дома на 9-й Парковой улице. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По словам родственников, у погибшей долгое время не было отношений. Она решила искать спутника жизни через интернет-сервис знакомств и договорилась о встрече с одним из пользователей.

Женщина все время оставалась на связи со своей взрослой дочерью, и во свидания отправила ей свое местоположение. Она добавила, что романтическая встреча почему-то состоялась в подвале многоэтажки на 9-й Парковой улице около 11 вечера. Чуть позже мобильный телефон женщины выключился.

На следующее утро, когда дочь не смогла связаться с матерью, она немедленно обратилась за помощью к правоохранительным органам. Оперативники обнаружили тело женщины в указанном подвале с признаками насильственной смерти. Мужчину, с которым встречалась москвичка, начали искать.

Убийства Отношения Москва
12 января 2024, 13:15
«Ногу ему зацепили». Спасший мальчика от собак житель Омска рассказал о происшествии
Телеканал «360»
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Мальчик из Омска, на которого напали собаки, все-таки получил травму — рваную рану ноги. Об этом «360» рассказал местный житель Владимир Мерлинг, который отогнал животных от ребенка.

«Вышел на улицу, надо было кое-что забрать из машины, собака рванула в ту сторону. Я думал, может, за другой собакой, а она за ребенком. Подключилась вторая. <…> Они прыгнули, завалили его, я побежал и всех разогнал. <…> Думаю, каждый бы так поступил. Не оставлять же его было, чтобы его разорвали», - отметил Владимир.

Он добавил, что сопроводил мальчика еще метров 200, чтобы животные не побежали за ним. Он шел в школу. Позже мужчина узнал, что одна из собак все-таки укусила ребенка.

«Я думал, они его только повалили, а в школе потом увидели, что чуть ногу зацепили, рваная рана была. Я даже внимания не обратил», - признался Мерлинг.

По его словам, три собаки - белая и две черно-белые - с самой осени ходят у подъездов и «периодически кидаются на людей». Владимир отметил, что они чипированы, но это не решает проблему.

«Все равно кидаются. Ладно еще взрослый, но маленький-то не отобьется, они бы ему лицо порвали. Вчера я звонил по какому-то телефону по отлову собак, просил принять меры», - сообщил собеседник «360».

Ранее в соцсетях распространилось видео нападения собак на ребенка. СМИ писали, что мальчик не пострадал. Следователи начали проверку.

Дети Собаки Животные
12 января 2024, 12:19
Водитель автобуса подрезал самолет в Пулково и чуть не сорвал полет «Победы»
РИА «Новости»
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Водитель микроавтобуса подрезал пассажирский самолет в петербургском аэропорту Пулково. Как сообщил Telegram-канал Shot, мужчина чуть не сорвал рейс в Пермь.

Водитель микроавтобуса подрезал пассажирский самолет в петербургском аэропорту Пулково. Как сообщил Telegram-канал Shot , мужчина чуть не сорвал рейс в Пермь.

Самолет «Победы» уже отъехал от стоянки и направлялся в сторону взлетной полосы, как вдруг перед ним выехал белый микроавтобус. Обошлось без неприятных последствий, и пассажирам все же удалось улететь.

Однако в Пулково опровергли сообщения о том, что автобус подрезал самолет перед взлетом, сообщило РИА «Новости». В пресс-службе компании заявили, что обслуживание рейса авиакомпании «Победа» прошло без нарушений.

«Пересечения маршрута движения воздушного судна зафиксировано не было», - указали в аэропорту.

Ранее самолет «Победы» разорвал шины шасси во время взлета в аэропорту Пулково. После вылета сотрудники аэропорта нашли на взлетно-посадочной полосе куски резины. Но пилоты смогли успешно посадить лайнер в аэропорту назначения в Сочи.

Санкт-Петербург Самолеты Автобусы Авиакомпании Водители
12 января 2024, 12:03
Мать босого мальчика в Екатеринбурге начали разыскивать. Полиция не оценила воспитание холодом
РИА «Новости»
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Методами воспитания жительницы Екатеринбурга заинтересовалась полиция. Правоохранители занялись розыском матери, которая в наказание заставила сына гулять по снегу без обуви, и очевидцев произошедшего. Об этом сообщило РИА «Новости».

Представитель УМВД России по Екатеринбургу сообщил, что информацию о случае в Солнечном микрорайоне зарегистрировали в отделе полиции № 12. По этому делу начали проверку.

«Служба ПДН устанавливает участников инцидента», - заявила пресс-служба.

Фотография ребенка в верхней одежде, но без обуви появилась в местном паблике.

Мальчик в носках шел по снегу рядом с матерью и плакал. По словам очевидцев, таким образом женщина решила наказать сына - он слишком долго выгуливал собаку, и у той замерзли лапы.

Другой житель Екатеринбурга пожаловался, что его вместе с пятилетней дочерью выгнали из поезда на мороз из-за отсутствия оригинала паспорта - только копии на портале госуслуг. Мужчина заявил «360», что подаст в суд.

Дети Семья Екатеринбург Полиция

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