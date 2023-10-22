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На место происшествия прибыли спецслужбы, в том числе машин скорой. По данным источника, детей в автомобилях не было.

Помощь медиков понадобилась 55-летнему водителю Audi и его 54-летней пассажирке. Погиб молодой человек, находившийся в Mitsubishi. Причины аварии уточняются. Информация о том, какие повреждения получили автомобили, не поступала. Как уточнил источник, изначально сообщалось о столкновении трех машин.

Официальных данных об аварии пока нет.

Ранее один человек пострадал при столкновении иномарки с деревом в Сокольниках. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики.