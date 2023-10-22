Мужчина погиб в ДТП на Калужском шоссе, еще двое пострадали — источник
Автомобили Mitsubishi и Audi столкнулись сегодня на Калужском шоссе в двух километрах от деревни Голохвастово. Источник «360» сообщил, что в аварии погиб 25-летний мужчина.
На место происшествия прибыли спецслужбы, в том числе машин скорой. По данным источника, детей в автомобилях не было.
Помощь медиков понадобилась 55-летнему водителю Audi и его 54-летней пассажирке. Погиб молодой человек, находившийся в Mitsubishi. Причины аварии уточняются. Информация о том, какие повреждения получили автомобили, не поступала. Как уточнил источник, изначально сообщалось о столкновении трех машин.
Официальных данных об аварии пока нет.
Ранее один человек пострадал при столкновении иномарки с деревом в Сокольниках. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики.