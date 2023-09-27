Мужчина погиб при столкновении двух лодок на Волге
Водитель лодки ПВХ погиб от травм после столкновения с другим судном на Волге. Западное МСУТ СК России возбудило уголовное дело по статье о неосторожности, повлекшей смерть человека, сообщили в пресс-службе ведомства.
Уром 27 сентября правоохранители получили сообщение о том, что в акватории Волги в 300 метрах от берега Усть-Курдюма произошло столкновение двух лодок.
Средством передвижения с корпусом ПВХ и подвесным двигателем управлял 61-летний мужчина. Второе судно с пассажиром на борту было под управлением 39-летнего.
«В результате столкновения, находившийся в лодке ПВХ судоводитель, от полученных травм скончался на месте», - указали в ведомстве.
Следователи провели осмотр места происшествия и начали работу для установления всех обстоятельств.
Похожая ситуация произошла в Самарской области.
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