Мужчина погиб при столкновении двух лодок на Волге

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Уром 27 сентября правоохранители получили сообщение о том, что в акватории Волги в 300 метрах от берега Усть-Курдюма произошло столкновение двух лодок.

Средством передвижения с корпусом ПВХ и подвесным двигателем управлял 61-летний мужчина. Второе судно с пассажиром на борту было под управлением 39-летнего.

«В результате столкновения, находившийся в лодке ПВХ судоводитель, от полученных травм скончался на месте», - указали в ведомстве.

Следователи провели осмотр места происшествия и начали работу для установления всех обстоятельств.

Похожая ситуация произошла в Самарской области.

Мужчина погиб после столкновения двух моторных лодок. Врачи госпитализировали с травмами мальчика и девушку.

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