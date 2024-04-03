Мужчина погиб при пожаре в Крюково

Экстренные службы вызвали около шести часов утра в 22-этажный панельный дом. Густой черный дым шел из квартиры на 18-м этаже и поднимался по подъезду, жилец не открывал дверь.

Спасатели при помощи шанцевого инструмента вскрыли межквартирный холл, а затем нашли очаг возгорания. В однокомнатной квартире воспламенились вещи и мебель на площади семи квадратных метров. Огнеборцы нашли погибшего жильца - мужчину 1950 года рождения. По словам соседей, он вел асоциальный образ жизни.

В Ясенево сгорела дотла детская площадка. По словам очевидцев с Новоясеневского проспекта, пожар спровоцировали сами дети.