Мужчина погиб при обрушении металлоконструкций на стройке на севере Москвы

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Пострадавший скончался на месте от травм, полученных в результате обрушения металлических конструкций.

«На месте координирует работу правоохранительных органов заместитель Савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов», - подчеркнули в пресс-службе.

Правоохранители регулируют установление всех обстоятельств и причин ЧП, в том числе проверят, не было ли факта нарушения техники безопасности и охраны труда.

Ранее декорация рухнула на рабочего в Большом театре. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. По предварительным данным, конструкцию случайно уронил на сотрудника его коллега.