16 января 2024, 19:24

Мужчина погиб при обрушении металлоконструкций на стройке на севере Москвы

Соцсети
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Межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств смерти мужчины на строительном объекте на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

Пострадавший скончался на месте от травм, полученных в результате обрушения металлических конструкций.

«На месте координирует работу правоохранительных органов заместитель Савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов», - подчеркнули в пресс-службе.

Правоохранители регулируют установление всех обстоятельств и причин ЧП, в том числе проверят, не было ли факта нарушения техники безопасности и охраны труда.

Ранее декорация рухнула на рабочего в Большом театре. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. По предварительным данным, конструкцию случайно уронил на сотрудника его коллега.

Строительство Москва
16 января 2024, 20:24
Мертвого студента нашли в снегу около многоэтажки в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Труп молодого человека нашли около многоэтажного дома на улице Сулимова в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило издание E1.RU.

По словам собеседников журналистов, погибший выпал из окна. Жители дома вызвали на место врачей, полицейских и сотрудников Следственного комитета. По неподтвержденным данным, молодой человек мог покончить с собой. Правоохранительные органы предоставить официальную информацию отказались.

Сайт kp.ru со ссылкой на источник уточнил, что погиб 21-летний студент-второкурсник одного из местных вузов. Молодой человек специализировался на изучении иностранных языков.

По данным журналистов, тело студента нашли еще в минувший понедельник, 15 января. Других подробностей они не привели.

Екатеринбург Студенты
16 января 2024, 20:08
Склад с полиэтиленом загорелся в Пензе
Пресс-служба МЧС
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Склад с готовой продукцией из полиэтилена загорелся в Пензе вечером во вторник, 16 января. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар охватил одноэтажное металлическое здание. К его тушению привлекли 58 сотрудников и восемь единиц техники.

В ходе проведенной работы пожарные локализовали пламя на площади в 700 квадратных метров.

Официальный представитель регионального главка МЧС Вячеслав Морозов в беседе с изданием «Пенза Пресс» заявил, что возникла угроза полного обрушения горящего помещения. Но пожарные продолжают работать на месте.

Пожары Пенза МЧС РФ
16 января 2024, 18:47
«Надеялся, что это марихуана». У пассажира такси изъяли найденные в московском парке наркотики
Global Look Press
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Правоохранители задержали в Москве мужчину, у которого обнаружили более 100 граммов марихуаны. Запрещенное вещество изъяли. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, на улице Антонова-Овсеенко сотрудники ДПС остановили такси. Проверяя документы водителя, полицейские обратили внимание, что пассажир сзади странно себя вел и заметно нервничал. Учитывая это, правоохранители решили досмотреть его. Для этого на место вызвали следственно-оперативную группу.

«В присутствии понятых в ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят полиэтиленовый прозрачный пакет с веществом растительного происхождения», - рассказали в пресс-службе.

Исследование показало, что изъятое вещество массой более 100 граммов содержало в составе наркотическое средство - каннабис.

По словам задержанного, пакет с марихуаной он нашел в конверте на лавке в парке «Лосиный остров».

«Надеялся, что это марихуана», - ответил мужчина на вопрос, зачем он подобрал подозрительную упаковку.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». На время следственных разбирательств подозреваемого отпустили под обязательство о явке.

Ранее задержанный по подозрению в контрабанде наркотиков угнал машину таможенника и скрылся в Москве.

Наркотики Уголовное дело Такси Москва
16 января 2024, 17:36
Мужчина разбил створку турникета на станции метро в центре Москвы
Global Look Press
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Безбилетник разбил створку турникета на станции метро «Маяковская» в Москве и скрылся с места происшествия. Его удалось быстро найти по камерам видеонаблюдения. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По данным ведомства, в начале января в вестибюле станции метро «Маяковская» 29-летний мужчина умышленно разбил створку турникета. Нарушителя попытался остановить другой пассажир, однако он успел скрыться с места происшествия.

Оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства на Планерной улице в Москве. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о вандализме. В отношении подозреваемого избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее в Москве аналогичное происшествие произошло на станции метро «Царицыно».

Метро Метро Москвы Москва

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