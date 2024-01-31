31 января 2024, 19:17

Мужчина погиб под колесами электрички в Подмосковье

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Мужчина погиб под колесами электропоезда на станции Ростокино в Подмосковье. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, ЧП произошло 31 января в 18:25. Мужчину сбил электропоезд с сообщением Москва - Монино.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. После случившегося на Ярославском направлении задержали три поезда.

Аналогичная трагедия произошла 20 января на севере Москвы.

Поезд сбил насмерть человека на платформе МЦД Лианозово. Приехавшая бригада медиков констатировала его смерть.

Мужчины Поезда МЦД Москва
31 января 2024, 18:28
Микроавтобус чуть не упал в реку после ДТП на юге Москвы
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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На Новоданиловской набережной в Москве столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один из них выехал за пределы проезжей части, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

В ведомстве добавили, что на месте начали работу оперативные службы города. Движение транспорта не затруднено.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются» - добавили в пресс-службе.

В соцсетях появились видео с места аварии. На кадрах видно, что после столкновения микроавтобус пробил ограждение, завалился на правый бок и едва не упал в реку. Пожарные машины перекрыли дорогу и спасателям удалось оттащить автомобиль. Тем временем, на набережной образовалась длинная пробка.

Ранее уснувший за рулем водитель устроил смертельное ДТП на трассе в Тюменской области.

ДТП Дороги Машины Москва
31 января 2024, 17:23
Пятилетний ребенок пронес гранату в гимназию «Сколково» в Москве
Global Look Press
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Международную гимназию «Сколково» в Москве эвакуировали из-за игрушечной гранаты, которую принес в здание пятилетний мальчик. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, реалистичную игрушку мальчику подарили родители. Собираясь в школу, он захватил ее с собой. Бабушка, которая сопровождала его, не увидела в этом ничего предосудительного.

А вот школьная охрана оказалась бдительной. Учеников и персонал гимназии эвакуировали, на место происшествия вызвали команду саперов, специально обученную собаку и полную следственно-оперативную группу.

Игрушку, напоминающую боеприпас, правоохранители на всякий случай изъяли.

Ранее школьник из Петербурга получил ранение при взрыве гранаты прямо в учебном учреждении. Источник сообщил, что оружие в гимназию принес один из учеников, чьи родственники работают в силовых структурах.

Школы Пенсионеры Взрывы Школьники Москва
31 января 2024, 16:59
Основателя «СтендапВЛ» из Владивостока обвинили в насилии и педофилии
«ВКонтакте»
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Основателя «Стендап ВЛ» Сергей Андрейчука из Владивостока обвинили в насилии и педофилии. Юрист Дмитрий Качан в интервью «360» заявил, что одной из пострадавших на момент знакомства с Андрейчуком было 14 лет. И мужчина уже тогда некорректно вел себя с девочкой-подростком.

«Девочка общалась с ним как со старшим товарищем, а он проявлял к ней сексуальное внимание, говорил, что она ему снится. Андрейчук сделал так, чтобы девочка перестала общаться со сверстниками. У нее также испортились отношения с родителями», - поделился он.

Когда девочке исполнилось 16 лет, она переехала к Андрейчуку, заявил Качан. Различными манипуляциями он заставил ее подчиняться своим правилам.

«То есть это был секс по требованию, а если она отказывала, Андрейчук на нее давил, убеждая, что ей это надо. Потом девочка все-таки вернулась к родителям», - пояснил юрист.

В 2021 году она узнала, что от действий Андрейчука пострадали другие девушки. Одну из них мужчина склонил к сексу у себя дома, куда заманил под видом работы над текстом для выступления.

Потерпевшие обращались к правоохранителям, но дальше опроса дело не продвинулось, добавил Качан. Сейчас, когда уже возбуждено уголовное дело, они надеются на объективное расследование.

Следственное управление СК России по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье о понуждении к действиям сексуального характера.

Процессом заинтересовались в центральном главке СК.

Пресс-служба ведомства сообщила, что председатель Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении трех девушек из Приморского края.

Уголовное дело Преступления Владивосток Полиция
31 января 2024, 16:44
Москвич сообщил о нападении с ножом, чтобы к нему приехала скорая
РИА «Новости»
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Житель Шокальского проезда в Москве, страдая от острой зубной боли и высокой температуры, 12 раз звонил в скорую, однако на его вызов никто не приезжал. Тогда он позвонил в полицию и заявил о том, что на него напали с ножом, сообщил Telegram-канал Baza.

На вызов оперативно прибыли карета скорой помощи и сотрудники полиции. По приезду выяснилось, что заявленных травм у мужчины нет.

Москвич действительно испытывал сильное недомогание и был в подавленном состоянии из-за зубной боли и температуры. Мужчина признался, что проигнорированные многочисленные звонки в медицинские службы вынудили его прибегнуть к экстренной мере, чтобы быстрее получить помощь. Врачи скорой дали мужчине обезболивающее и направили к стоматологу.

Однако полицейские могут его оштрафовать и даже возбудить уголовное дело за заведомо ложное сообщение о преступлении.

Ранее другой москвич решил припугнуть сына из-за несделанных уроков и вызвал полицию. Диспетчеру он заявил, что мальчик угрожает ему ножом.

Скорая помощь Поножовщины Москва

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