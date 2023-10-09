Мужчина погиб от удара током на крыше на севере Москвы
Мужчина упал с крыши, задел электрические провода и получил удар током на Дубнинской улице на севере Москвы. Об этом сообщил источник «360».
«Инцидент произошел на территории автосервиса. Погибшему было 36 лет», - рассказ он.
Информация о происшествии поступила в 19:06. По предварительным данным, мужчина упал с одной крыши на другую и его ударило током. На месте работали сотрудники экстренных служб.
Тело погибшего достали с помощью лестницы. Обстоятельства гибели устанавливаются.
Ранее на площади Академика Курчатова погиб 20-летний второкурсник МГТУ имени Баумана. Молодой человек полез в фонтан, чтобы освежиться. В этот момент он получил смертельный разряд тока от уличной проводки.