Мужчина открыл стрельбу возле детского сада в Екатеринбурге

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«В отдел полиции поступило сообщение, что на улице Автомагистральной произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них получил ранение предположительно из травматического пистолета», - сообщили в ведомстве.

По информации издания, пострадавшего доставили в медучреждение. Полиция проводит проверку на месте происшествия. Причина конфликта пока неизвестна.

В Ивановской области ранее задержали жителя Фурманова, который в кафе расстрелял обидчика из травматического пистолета. Причиной послужило недоразумение с пролитым чаем.