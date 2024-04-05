Мужчина открыл стрельбу возле детского сада в Екатеринбурге
Конфликт между двумя мужчинами около детского сада в Екатеринбурге закончился стрельбой. Подробности изданию Ura.ru сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России.
«В отдел полиции поступило сообщение, что на улице Автомагистральной произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них получил ранение предположительно из травматического пистолета», - сообщили в ведомстве.
По информации издания, пострадавшего доставили в медучреждение. Полиция проводит проверку на месте происшествия. Причина конфликта пока неизвестна.
В Ивановской области ранее задержали жителя Фурманова, который в кафе расстрелял обидчика из травматического пистолета. Причиной послужило недоразумение с пролитым чаем.