05 апреля 2024, 23:03

Мужчина открыл стрельбу возле детского сада в Екатеринбурге

Global Look Press
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Конфликт между двумя мужчинами около детского сада в Екатеринбурге закончился стрельбой. Подробности изданию Ura.ru сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России.

«В отдел полиции поступило сообщение, что на улице Автомагистральной произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них получил ранение предположительно из травматического пистолета», - сообщили в ведомстве.

По информации издания, пострадавшего доставили в медучреждение. Полиция проводит проверку на месте происшествия. Причина конфликта пока неизвестна.

В Ивановской области ранее задержали жителя Фурманова, который в кафе расстрелял обидчика из травматического пистолета. Причиной послужило недоразумение с пролитым чаем.

Стрельба Мужчины Екатеринбург Детские сады Полиция
05 апреля 2024, 22:40
Мемориал жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве обновили после поджога
РИА «Новости»
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Стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в «Крокусе», восстановили в Новой Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации поселения Десеновское.

«В микрорайоне Центральный ЖК „Новые Ватутинки“ расположен закладной камень. Он посвящен памяти воинам-участникам локальных конфликтов и был заложен в феврале текущего года в присутствии жителей поселения Десеновское», - сказано в публикации.

Закладной камень привели в порядок и очистили после поджога.

Ранее стало известно, что вандалы ночью подожгли мемориал в Новых Ватутинках. В Telegram-канале «Москва с огоньком» показали видео с места событий. На кадры попал покрытый копотью камень с памятной табличкой и обуглившимися цветами.

Стихийные мемориалы в память о жертвах теракта появились не только в Подмосковье, но и в других российских регионах. Люди приносят к ним игрушки и цветы.

Поджоги Москва Теракт в «Крокусе»
05 апреля 2024, 22:26
Мэр Оренбурга призвал жителей эвакуироваться из-за подъема воды в реке
Freepik
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Мэр Оренбурга Сергей Салмин назвал ситуацию в городе критической и призвал жителей эвакуироваться в связи с подъемом уровня реки Урал. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр! И сейчас составляет 778 сантиметров! Это уже выше неблагоприятного значения и вода продолжает прибывать», - сказал он.

По словам градоначальника, в зоне риска район Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Заречный, Пристанционный, Солнечный, Подмаячный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева.

«А также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес», - написал Салмин.

Он предупредил, что электро- и газоснабжение в этих регионах отключат. Жителям нужно взять ценные вещи, отправиться к родственникам или в пункты временного размещения. Сейчас подтоплено более 300 домовладений и 750 участков.

Ранее МЧС России опубликовали кадры с эвакуации. На них один из сотрудников стучится в двери домов и просит хозяев покинуть помещение. Мужчина держал в руках мегафон и обращался к жителям населенного пункта с просьбой эвакуироваться из домов.

Урал Эвакуации Реки
05 апреля 2024, 22:00
Мэр Оренбурга назвал число подтопленных домовладений
РИА «Новости»
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В Оренбурге из-за повышения воды в реке Урал оказались подтопленными 300 домовладений и 750 дачных участков. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Сергей Салмин.

Он назвал ситуацию очень серьезной и перечислил районы, которые подверглись наибольшей опасности. По его словам, их отключат от энерго- и газоснабжения.

«Уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков», - подчеркнул он.

Мэр призвал всех жителей как можно быстрее покинуть район бедствия и отправиться в безопасные места, взяв с собой документы, деньги и ценности, лекарства и вещи первой необходимости.

Также он попросил не забыть забрать домашних животных.

Власти Орска приняли решение эвакуировать жителей нескольких улиц из-за угрозы прорыва дамбы. Они оказались в зоне возможного подтопления в результате прорыва дамбы на реке Урале.

Видео с места ЧП оказалось в распоряжении «360».

Урал Наводнения Реки
05 апреля 2024, 21:57
Жителей двух районов Орска эвакуируют после прорыва дамбы
Пресс-служба МЧС
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В городе Орск в Оренбургской области эвакуируют жителей двух районов. После прорыва дамбы они попали в зону затопления. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

«В настоящее время производится эвакуация в пункты временного размещения граждан, проживающих в Ленинском и Советском районах города Орска», - сказано в публикации.

По поручению областного прокурора Руслана Медведева ситуацию в Орске взяли на контроль. Работу экстренных служб координирует заместитель прокурора Павел Хлебкович.

В Telegram-канале МЧС России показали кадры с места событий. На них сотрудник экстренной службы стучался в дома и призывал хозяев покинуть помещение.

Ранее «360» опубликовал видео прорыва дамбы в Орске. Плотина защищала город от реки Урал. Сейчас из массово эвакуируют жителей, для них подготовили шесть пунктов временного размещения.

Видео Россия Работа Эвакуации Реки

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