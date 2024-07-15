15 июля 2024, 20:39

Мужчина открыл стрельбу по толпе детей в Волгоградской области

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Мужчина выстрелил в детей, которые играли на улице на хуторе Угольский Волгоградской области. Пострадал 12-летний ребенок, сообщило РИА «Новости».

По данным администрации Отрожкинского сельского поселения, сейчас мальчик находится в больнице.

«Стрелявшего задержали», - отметили в материале.

Также уточняется, что стрельбу устроил житель хутора Угольский.

По данным портала V1.ru , 48-летний участник спецоперации выстрелил в детей из-за громкой музыки. Раненый мальчик сразу же позвонил матери. Она вызвала бригаду врачей.

В больнице у ребенка диагностировали сквозное пулевое ранение. Правоохранители обнаружили на месте ЧП гильзы от карабина и пистолета Макарова.

Ранее 52-летний житель Москвы случайно застрелил шестилетнюю дочь своих друзей. Обвиняемый отдыхал на даче в деревне Мартемьяново, где развлекался, стреляя из пневматического оружия по алюминиевым банкам. Одна из пуль ранила девочку в грудь.

Дети Стрельба Мужчины Оружие
15 июля 2024, 19:47
Момент убийства жителя Жуковского из-за дорожного конфликта попал на видео
Читайте нас в: Google Новости
Дорожный спор в Жуковском закончился гибелью мужчины. Оппонент ударил его металлической арматурой по голове. Кадры с места убийства появились в распоряжении 360.ru.

Судя по видео, погибший вышел из легкового автомобиля, а из «Газели» - двое мужчин. Между ними завязался разговор, в ходе которого все отошли от машин. После этого погибший достал газовый баллончик и направил на оппонентов.

Один из них в ответ ударил жителя Жуковского арматурой, которую вытащил заранее из грузовика. После удара мужчина рухнул на асфальт и уже не подавал признаков жизни.

Потасовка на улице Баженова случилась 13 июля. Источник 360.ru рассказал, что мужчина ехал вместе с женой, когда их иномарку подрезала «Газель». Это привело к перепалке с выходцами с Кавказа.

Один из них ударил местного жителя по голове металлической трубой. Травма оказалась смертельной. Следователи предъявили обвинения по статье об убийстве 21-летнему мужчине. Расследование продолжается.

Убийства Видео Мужчины Жуковский Машины
15 июля 2024, 19:18
Уголовное дело о халатности чиновников возбудили из-за пожара под Новороссийском
Читайте нас в: Google Новости
Из-за крупного лесного пожара в Новороссийске возбудили второе уголовное дело. На этот раз — о халатности, сообщили в региональном СУ СК.

По предварительным данным следствия, из-за того, что сотрудники местной администрации не обеспечили необходимые меры по пожарной безопасности, 14 июля на территории Абраусского участкового лесничества в Новороссийском лесничестве произошло сильное возгорание.

Пламя успело распространиться на площади более 60 гектаров. От пожара пострадало несколько баз отдыха. Людей оттуда пришлось экстренно эвакуировать.

Спасатели сейчас продолжают борьбу с огнем. На месте происшествия также работают следователи. Специалисты устанавливают все обстоятельства масштабного происшествия, в том числе и точную причину возникновения пожара.

Ранее в региональном главке МВД возбудили дело по статье об уничтожении/повреждении лесных насаждений. В МЧС 14 июля сообщали об одном пострадавшем из-за возгорания. Сегодня стало известно, что в больниц Новороссийска за помощью обратились еще двое. Никому из них госпитализация не потребовалась.

В понедельник утром экстренные службы перекрыли движение в сторону хутора Дюрсо. Во второй половине дня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что лесной пожар в районе урочища Сухая Щель недалеко от Новороссийска удалось локализовать на площади 62 гектара.

Из-за крупного лесного пожара в Новороссийске возбудили второе уголовное дело. На этот раз - о халатности, сообщили в региональном СУ СК.

Лесные пожары
15 июля 2024, 17:47
«Стонал сильно». В Санкт-Петербурге пассажир метро упал на рельсы
Читайте нас в: Google Новости
Утром 15 июля пассажир упал на рельсы на станции метро «Площадь Восстания». Его сумели извлечь из-под вагона живым и госпитализировали, рассказала 360.ru очевидица случившегося.

Женщина пояснила, что встречала дочь на Московском вокзале. Спустившись в метро, они увидели, что поезд выехал из тоннеля только двумя вагонами. Сотрудники полиции и метро ходили по платформе, затем, что-то увидев, подошли ко второму вагону и стали светить фонариками.

Затем они услышали стук, раздающийся из-под поезда, открыли двери вагона со стороны стены и, спустившись вдвоем на пути, вытащили пострадавшего.

«Он стонал сильно, как будто у него руки поломаны и ноги», - заявила собеседница 360.ru.

У пострадавшего достали паспорт, чтобы установить его личность. Затем его госпитализировали, а поезд продолжил движение.

«Мы не влезли уже… Очень много народу скопилось», - сказала очевидица.

По ее словам, на путях остался рюкзак пострадавшего.

По данным пресс-службы ГУП «Петербургский метрополитен», ЧП произошло около восьми утра. Работу станций метро «Владимирская», «Площадь Восстания» и «Чернышевская» временно приостановили, на остальной части линии поезда двигались с увеличенными интервалами. К 08:20 движение удалось восстановить.

Санкт-Петербург Поезда Метро
15 июля 2024, 17:41
Пожар под Симферополем ликвидировали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Спасатели сумели ликвидировать открытое горение в садовом товариществе «Дружба» в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в садовом товариществе „Дружба“», - заявили в ведомстве.

До этого в МЧС заявляли о локализации распространения огня на площади в 15 гектаров.

Изначально сообщения о возгорании сухой растительности в районе села Урожайное поступили в МЧС в 10:35, огонь распространился на площади в пять гектаров. Прибывшие на место спасатели не допустили перехода на жилую застройку на территории садового товарищества.

В МЧС уточнили, что для тушения возгорания создали три боевых участка. Один из них работал на тушение лесопосадки, а еще два - на защиту хозяйственных построек и домов.

Ранее в понедельник спасатели локализовали крупный лесной пожар в районе Новороссийска.

Пожары Крым

Новости по теме