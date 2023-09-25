Мужчина открыл стрельбу по людям в Красногорске

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О похожих на стрельбу звуках в дежурную часть сообщили местные жители.

Как предварительно установили сотрудники правопорядка, у одного из домов в микрорайоне Опалиха между двумя группами людей произошел словесный конфликт. В итоге один из мужчин несколько раз выстрелил «из предмета, конструктивно схожего с огнестрельным оружием». Затем стрелявший сбежал. Все произошло на Ново-Никольской улице.

В результате пострадали три человека, их госпитализировали. Полицейские задержали одного из участников конфликта. Им оказался уроженец Ростовской области 1978 года рождения.

Сейчас правоохранители устанавливают и разыскивают других участников.

Житель деревни Починки Егорьевского городского округа застрелил бывшего мужа своей сожительницы из ружья. Следователи предъявили 36-летнему мужчине обвинение по делу об убийстве. Предварительно, в ночь на 25 сентября мужчины поругались на почве ревности.

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