19 января 2024, 18:40

Мужчина открыл стрельбу на заводе в Германии, есть погибшие и раненые

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Мужчина открыл стрельбу на территории завода по переработке вторичного сырья в городе Хаген на западе Германии. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

По данным издания, одного человека убили, еще двое получили тяжелые ранения. Пострадавших на спасательном вертолете доставили в медицинское учреждение.

Полицейские оцепили место происшествия. Предполагаемого преступника задержали. Правоохранители выясняют причину стрельбы. Ранее неизвестные открыли стрельбу в одной из средних школ в американском штате Айова. В результате погиб один ученик, пятеро получили ранения.

Германия Стрельба Заводы
19 января 2024, 18:32
Пожар на рынке в Челябинске локализовали
Читайте нас в: Google Новости
Специалистам МЧС удалось локализовать возгорание на рынке в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Челябинске <…> локализовали пожар на 1200 квадратных метрах», - уточнили в МЧС.

Оперативную обстановку сотрудники ведомства контролируют при помощи беспилотника. Данные о пострадавших не поступали.

Для бесперебойного водоснабжения специалисты протянули магистральную линию от реки Миасс.

Рыночные павильоны в городе загорелись днем 19 января. Площадь пожара быстро увеличилась и достигла 1,2 тысячи квадратных метров.

В МЧС отмечали, что людей на рынке в момент возгорания не было - торговая площадка уже закрылась.

Из-за риска перехода пламени на стоящие рядом здания из торгового центра «Европа-Азия» начали эвакуировать персонал и посетителей.

Пожары Беспилотники МЧС РФ Челябинск
19 января 2024, 18:06
«Переломы и кровотечение». Пострадавшая в ДТП на юго-востоке Москвы рассказала о своем состоянии
Соцсети
Читайте нас в: Google Новости
Пострадавшая в аварии на остановке в московском районе Марьино рассказала «360» о своем самочувствии. Она также поделилась тем, что происходило на месте после ДТП.

Женщина сообщила, что она стояла на остановке, когда «Нива» вылетела с автомобильной дороги на непроезжую часть. Она успела немного отойти в сторону, однако автомобиль все же наехал ей на ногу. В результате жительница столицы получила травмы - сейчас она находится в больнице и ждет операцию.

«Пока лежу. Кровотечение еще началось. Переломы и кровотечение», - поделилась о своем состоянии собеседница «360».

По ее словам, бригада медиков приехала достаточно быстро и своевременно оказала необходимую помощь. Пострадавшей наложили временную повязку.

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что пять человек , которые пострадали в результате ДТП, экстренно госпитализировали.

Сам 22-летний водитель рассказал, что его машину занесло после сильного снегопада, из-за чего он влетел в остановку, где стояли люди. Он подчеркнул, что переживает из-за несчастного случая.

ДТП Москва
19 января 2024, 17:57
Стрелявшего в военкома Усть-Илимска приговорили к 19 годам тюрьмы
Читайте нас в: Google Новости
Первый Восточный окружной суд вынес приговор жителю Усть-Илимска Руслану Зинину, который открыл стрельбу в городском военкомате в сентябре 2022 года. Об этом РБК сообщила мать осужденного.

Тогда Зинин тяжело ранил комиссара Александра Елисеева. По словам матери стрелка, он переживал из-за повестки, которую получил друг.

Суд признал Зинина виновным в теракте, незаконном изготовлении и хранении оружия. В постановлении указано, что первые семь лет осужденный проведет в тюрьме, а затем его отправят на 12 лет в колонию строгого режима.

Изначально сторона обвинения запрашивала наказание в виде 20 лет лишения свободы, но суд на год уменьшил срок. Мать Зинина заявила, что адвокаты обжалуют приговор.

По данным прокуратуры, осужденный стрелял из обреза одноствольного ружья. После покушения на жизнь Елисеева он разлил в здании военкомата горючую смесь и поджег. Его задержали сотрудники Росгвардии.

Суд Стрельба Тюрьмы
19 января 2024, 15:36
«Мы вместе упали на снег». Жительница Аргаяша — о спасении девочки из-под поезда
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Спасение девочки в челябинском селе Аргаяш отняло у бросившейся на помощь ребенку женщины несколько секунд. В беседе с «360» Юлия Мучкина заметила, что девочка оказалась на рельсах, последовав примеру взрослых.

«Было холодно. Я стояла рядом, ждала, когда отойдет поезд, потому что надо было идти на работу в ветеринарную лабораторию. Когда поезд тронулся, увидела под колесами девочку. Я добежала, дернула ее на себя, и мы вместе упали на снег», - поделилась Мучкина.

Спасенная девочка была шокирована происходящим. Женщина немного поговорила с ребенком, а затем школьница быстро ушла.

«Наверное, каждый бы смог спасти ребенка. Но все произошло за какие-то доли секунды», - добавила женщина.

Железная дорога, проходящая через Аргаяш, делит село на две части. В злополучный день состав стоял дольше обычного, и местные жители, которые хотели попасть в центр, ждали его отправления.

По словам Мучкиной, несколько мужчин перелезли между вагонами, а за ними последовали подростки, в том числе и спасенная ей девочка. Благодаря реакции женщины она чудом выжила.

Храбрый поступок местной жительницы не остался незамеченным. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил наградить Мучкину. Он также распорядился организовать проверку по факту долгой стоянки поезда.

Руководитель Аргаяшского муниципального района Игорь Ишимов также подключился к выяснению обстоятельств происшествия. Он встретился с начальником станции Светланой Коробченко, которая рассказала о задержке поезда.

По ее словам, на путях снегоочистительная машина выполняла технические работы. Перед началом движения машинист подал предупредительный сигнал, также по громкой связи сообщили об отходе поезда. Коробченко подчеркнула, что все это зафиксировано на скоростемерной ленте.

Челябинская область Поезда

Новости по теме