Мужчина открыл стрельбу из автомата по прохожим в Москве

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Он уточнил, что на место прибыли три машины скорой помощи.

«Я лежал на кровати и услышал взрывы, но как я понял это были выстрелы из автомата», - поделился с 360.ru один из очевидцев.

По его словам, прозвучало около четырех выстрелов.

Другие свидетели произошедшего сообщили, что нападавший скрылся во дворах. Его объявили розыск.

Московская прокуратура подтвердила обнаружение тела мужчины с признаками насильственной смерти на улице Алексея Свиридова.