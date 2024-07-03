03 июля 2024, 18:04

Мужчина открыл огонь по людям в московском районе Люблино

РИА «Новости»
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Мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино. Есть раненые. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, стрельба началась во время драки с участием около двух десятков мигрантов. После этого участники потасовки разбежались.

Источник 360.ru уточнил, что причиной конфликта стали разногласия прохожих с водителем такси.

Официально эти данные пока не подтверждали.

В ночь на субботу, 29 июня, мужчину убили в массовой драке на северо-западе Москвы. Позже задержали троих участников конфликта, все они были гражданами Киргизии. Возбуждено уголовное дело.

Стрельба Москва
03 июля 2024, 17:18
В управлении экономической полиции в Санкт-Петербурге прошли обыски
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ пришли с обыском во 2-й отдел управления экономической полиции по Санкт-Петербургу, расположенный на улице Чайковского. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на источник.

«Мероприятия завершены. Никто не задержан. Как отметил источник, по предварительным данным, обыск был фиктивным», - указали в материале. По данным издания, после обыска возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности, а параллельно аналогичные мероприятия проходили в нескольких коммерческих организациях.

По данным «Фонтанки» , помимо ФСБ, в обысках участвовали сотрудники Следственного комитета и Управления собственной безопасности МВД.

Второй отдел занимается расследованиями о хищениях в бюджетной сфере.

Ранее силовики устроили обыск в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в рамках расследования дела о терактах в Дагестане.

Санкт-Петербург МВД РФ ФСБ Полиция
03 июля 2024, 16:59
«Запомним выпускной навсегда». Школьник из Братска рассказал о массовом отравлении
Телеканал «360»
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Большая часть попавших в инфекционную больницу Братска после отравления салатом «Цезарь» в кафе Mexiko находятся в состоянии средней тяжести. Об этом 360.ru рассказал госпитализированный выпускник местной школы, который вышел из реанимации только два дня назад.

По его словам, о том, что салат станет причиной массового отравления, никто даже не догадывался.

«Запомним выпускной навсегда. Видимо, во всем виноват салат и сырые яйца в нем», - пояснил юноша.

Он добавил, что больше всего ему жалко одноклассников, которые собирались поступать в вузы в других городах и даже сняли там квартиры перед подачей документов. Но вместо поездки теперь лежат в больнице.

Отравившаяся женщина призналась, что съела всего две ложки салата. Плохо ей стало спустя два часа.

«Я еще на дачу уехала, а потом у меня все друзья и родственники начали сюда попадать», - подчеркнула она.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале заявил, что всего в больницу попал 31 житель Братска, из которых восемь - дети.

«У всех пострадавших заболевание протекает по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести. По результатам исследований у 10 заболевших обнаружена ДНК сальмонелл», - заявил глава региона.

Он добавил, что Братск приехала команда областного Минздрава вместе с внештатными специалистами по инфекционным болезням, которые консультируют медиков. Региональное управление Роспотребнадзора закрыло кафе.

В ходе предварительного эпидемиологического расследования ведомство выявило нарушение санитарных норм. В частности, фирма использовала для приготовления блюд мясо, птицу и яйца без ветеринарных документов.

Областной главк Следственного комитета после массового отравления посетителей кафе Братска завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас криминалисты для выяснения всех обстоятельств происшествия опрашивают свидетелей и потерпевших.

Все госпитализированные посетили кафе Mexiko в Братске 28 июня. В одном зале школьники отмечали выпускной, а в другом праздновали 50-летний юбилей местного жителя. Подавляющее большинство из них ели салат «Цезарь», который имел странный привкус.

Выпускные Уголовное дело Школы Больницы Болезни Иркутская область Роспотребнадзор Школьники
03 июля 2024, 16:39
Вероятной причиной смерти крановщика в Москве назвали передозировку наркотиками
РИА «Новости»
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Причиной смерти оператора высотного крана в Москве, предположительно, стала передозировка наркотиками. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«По предварительны данным, смерть наступила в результате передозировки наркотическими веществами», - сказал источник.

Для установления достоверной причины смерти силовики назначили необходимые экспертизы.

Оператор крана потерял сознание в кабине на высоте порядка 90 метров. На место оперативно прибыли спасатели, которые зафиксировали смерть рабочего. Его тело спустили на землю при помощи альпинистского снаряжения.

В конце июня рабочий погиб на московской стройке в Огородном проезде. Он упал с большой высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Также ранее рабочий в Ленинградской области погиб после падения в дробильную установку.

Наркотики Спасатели Москва
03 июля 2024, 16:24
Стена магазина в Химках обрушилась на припаркованные машины
Телеканал «360»
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В среду, 3 июля, в Химках стена магазина обрушилась на припаркованные рядом машины. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

ЧП произошло в районе дома 1Б по улице Бабакина. Кладка из облицовочных кирпичей частично потрескалась и обвалилась вниз вместе с кондиционерами.

Сведения о пострадавших не поступали, причина обвала неизвестна.

Химки Машины

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