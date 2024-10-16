16 октября 2024, 11:35

Мужчина обнаружил змею в туалете квартиры на севере Москвы

Freepik
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Житель Москвы позвонил спасателям из-за найденной им агрессивной змеи в туалете квартиры. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в одном из многоквартирных домов на Красноармейской улице, в районе Аэропорт. Спасатели прибыли на место, но опасное животное пока не нашли.

«На данный момент змею не наблюдают, в квартире много коммуникаций, продолжают разведку», - отметил собеседник 360.ru.

Ранее красную змею длиной около метра обнаружили в салоне машине каршеринга на Молодогвардейской улице. Москвич увидел пресмыкающееся на приборной панели и обратился за помощью к сотрудникам МЧС.

Спасатели прибыли на место, но змею не нашли. Позже ее снова обнаружили в салоне автомобиля и поймали. В поддержке каршеринга рассказали, что животное потеряли в машине еще месяц назад.

Москва Змеи Квартиры
16 октября 2024, 11:04
«Это чудо». Спуск тел россиян со склона в Непале назвали уникальным
Global Look Press
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Тела погибших в Непале альпинистов доставят в Россию в течение трех дней. Об этом 360.ru рассказал президент Федерации альпинизма Ленинградской области Евгений Дмитриенко.

Он отметил, что пока не знает подробностей о том, насколько сложной была эвакуация тел со склона Дхаулагири. Однако это вообще уникальный, по словам собеседника 360.ru, случай, когда вертолет смог с такой высоты поднять погибших.

«Вообще это чудо, что вертолет смог с [высоты] семи тысяч [метров] забрать. Такого, по-моему, еще не было», - сказал он.

Группа российских путешественников отправилась в Непал, чтобы покорить вершину Дхаулагири. По одной из версий, во время восхождения альпинисты шли в связке, но один из них сорвался в пропасть , потащив за собой остальных.

Тела пятерых погибших смогли эвакуировать лишь спустя восемь дней после трагедии. Их спустили к итальянскому лагерю, а затем должны доставить в Катманду. Ранее Федерация альпинизма показала место гибели россиян в горах Непала.

Вертолеты Эвакуации Непал Альпинизм
16 октября 2024, 10:27
Тела погибших на склоне Дхаулагири альпинистов могут доставить в Катманду уже 16 октября
Unsplash
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Тела погибших в Непале альпинистов спустили со склона через восемь дней после трагедии. Информацию об этом подтвердила представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова в соцсети «ВКонтакте».

«Дхаулагири. Тела сняли и спустили до итальянского лагеря. Возможно, сегодня доставят в Катманду», - написала она.

Погибших эвакуировали со склона Дхаулагири утром 16 октября. До этого спасатели не могли посадить вертолет на вершине горы из-за непогоды.

Пятеро российских альпинистов скончались на высоте 7100 метров. По одной из версий, причиной их гибели стал сход «снежной доски». В беседе с 360.ru Пиунова предположила, что группу сорвавшихся связывала одна веревка.

Ранее появились кадры с места гибели российских альпинистов в Непале. Их тела нашли на скальном выступе.

Вертолеты Спасатели ВКонтакте Соцсети Непал Гибель российских альпинистов в Непале
16 октября 2024, 06:30
«С божьей помощью». Дрейфовавший в Охотском море рассказал, как выживал в лодке
Телеканал «360»
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Дрейфовавший два месяца в Охотском море на лодке Михаил Пичугин собирал дождевую воду и грел ноги в спальнике с верблюжей шерстью. Об этом сообщило РЕН ТВ, в распоряжении которого появились первые кадры с выжившим из больницы.

Дрейфовавший два месяца в Охотском море на лодке Михаил Пичугин собирал дождевую воду и грел ноги в спальнике с верблюжей шерстью. Об этом сообщило РЕН ТВ , в распоряжении которого появились первые кадры с выжившим из больницы.

Он предположил, что смог спастись благодаря высшим силам.

«[Выдержал это] с божьей помощью, если меня корабль „Ангел“ спас. <…> У меня выбора не было. Дома мама осталась и дочка», - отметил Михаил.

Чтобы выжить, ему приходилось собирать дождевую воду.

«Водичку собирали. Дождевую. Ноги мокры были. Но спальник, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залазишь, поерзаешь, согреешься», - подчеркнул Пичугин.

Мужчина планирует поскорее выписаться из больницы, чтобы вернуться домой. Там ему предстоит похоронить брата и племянника, которые погибли во время путешествия.

Пичугин вместо с братом и племянником вышел в море в начале августа. Их искали около месяца, но не нашли. Родственники Михаила погибли, больше двух месяцев он дрейфовал в лодке с их телами. Мужчину, который за все это время похудел на 50 килограммов, обнаружили рыбаки.

Путешествия Больницы Скорая помощь Корабли Мужчины
16 октября 2024, 05:38
Капитан объяснил, почему лодку с туристами в Охотском море не замечали два месяца
РИА «Новости»
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Лодку с туристом, более двух месяцев дрейфовавшим в Охотском море, долго не могли найти из-за несезона. Осенью в этом районе значительно снижается рыболовная активность, рассказал в беседе с РИА «Новости» капитан российского фрегата «Паллада» Николай Зорченко.

«Сейчас - снижение рыболовной активности в Охотском море. Если бы было большое количество флота, лодку бы увидели, быстро бы нашли. <…> А сейчас Охотское море с промысловой точки зрения подопустело», - сказал Зорченко.

По словам капитана, флот там появится в декабре–январе и до апреля «там будет столпотворение судов».

Зорченко также объяснил, почему лодку отнесло так далеко. Это произошло из-за совокупности течений и господствующих ветров. Ошибкой туристов стало то, что они перед выходом в море не сообщили об этом спасателям, а также не взяли передатчик, чтобы подать сигнал бедствия.

Ранее стало известно, что в отношении выжившего в Охотском море Михаила Пичугина могут возбудить уголовное дело, если выяснится, что на лодке не было необходимого снаряжения. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Камчатка У берегов Камчатки спасли дрейфовавшего 67 дней мужчину

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