03 января 2024, 21:48

Мужчина нашел труп пенсионерки в подъезде дома под Рязанью

РИА «Новости»
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Мужчина нашел труп 65-летней пенсионерки в подъезде одного из домов поселка Искра в Рязанской области. Такую информацию «МК в Рязани» сообщила старший следователь регионального СК РФ Юлия Зубарева.

Тело женщины нашел ее знакомый. По его словам, незадолго до смерти они виделись, когда пенсионерка заходила к нему в гости. Следователи начали доследственную проверку. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее окоченевшее тело человека нашли на территории московской пожарно-спасательной части. По данным следствия, самостоятельно человек не мог туда проникнуть, потому что навес расположен близко к забору, а окна на сторону, где нашли труп, не выходят.

Пенсионеры Женщины СК РФ Мужчины Москва
03 января 2024, 21:57
Младенец насмерть замерз на Алтае из-за бросившей его в Новый год матери
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Четырехмесячный ребенок умер от переохлаждения в Республике Алтай в неотапливаемом доме, где его с братом оставила мать. Об этом сообщило пресс-служба регионального СК России.

Все произошло в селе Подгорное Майминского района на Алтае. Женщина уехала 31 декабря в соседний населенный пункт, оставив двух маленьких детей одних без еды в неотапливаемом доме.

Вечером 3 января родственник пришел проведать семью. В доме он обнаружил тело четырехмесячного мальчика и его замерзающего двухлетнего брата. Ребенка госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители изучат условия жизни и воспитания детей, а также работу органов системы профилактики с этой семьей.

Тело годовалой девочки ранее обнаружили на балконе квартиры жилого дома в Москве. Правоохранители задержали 17-летнюю мать ребенка.

Дети Преступления
03 января 2024, 21:54
Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Подмосковье
РИА «Новости»
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Трое мужчин и женщина отравились угарным газом в подмосковном городе Люберцы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил в своем Telegram-канале СК по Московской области.

«Вечером в одной из квартир города Люберец без признаков жизни обнаружены тела двух мужчин. Двое женщин в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение», - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, люди погибли из-за отравления угарным газом. На месте работают следователи и криминалисты, выясняя причины и обстоятельства произошедшего.

Подмосковная прокуратура также организовала проверку после гибели людей. По уточненной информации, в разных квартирах многоквартирного дома на улице Инициативная нашли тела трех мужчин и женщины, признаки насильственной смерти не обнаружили.

По результатам проверки могут принять меры прокурорского реагирования, если выяснится, что для этого имеются основания., уточнил ведомство в своем Telegram-канале.

Ранее житель Подмосковья погиб в съемной квартире из-за вытяжки соседнего кафе.

Смертность Люберцы Прокуратура РФ Газ Следственный комитет России
03 января 2024, 20:03
Лифт с пятью пассажирами сорвался в Уфе
РИА «Новости»
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Кабина лифта с пассажирами сорвалась вниз в одном из жилых домов на Революционной улице в Уфе. В результате ЧП никто не пострадал, сообщило городское Управление гражданской защиты в Telegram-канале.

Технический сбой в работе лифта произошел в ночью на 2 января в многоквартирном доме. В кабину вошли пять человек, а затем она резко поехала вниз. Один из мужчин попытался самостоятельно выбраться, но лифт заблокировало.

«Пассажиров освободила аварийная бригада, их осмотрели медики. Пострадавших нет», - добавили в управлении.

Следственный комитет по Республике Башкортостан организовал проверку по сообщению о срыве лифта с пятью пассажирами. Обстоятельства аварийной ситуации устанавливаются.

Ранее лифт с пассажиркой сорвался с восьмого этажа в Казани. Пролетев семь пролетов вниз, кабина остановилась между первым и вторым этажами. Сотрудники МЧС вызволили 21-летнюю девушку и передали врачам.

Женщина с ребенком провалились в шахту лифта на юго-западе Москвы в первых числах декабря. После падения они смогли самостоятельно выбраться.

Уфа
03 января 2024, 19:19
Мать и бабушка выбросили мертвого ребенка на балкон в Москве
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Тело годовалой девочки обнаружили на балконе квартиры жилого дома в Проезде Карамзина в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По словам бабушки ребенка, несколько дней назад девочка захлебнулась во время купания. Тогда родственница младенца вместе с его матерью решили оставить тело на балконе.

Женщина рассказала о произошедшем знакомому, который сразу же обратился в правоохранительные органы.

По данным прокуратуры, 17-летняя мать воспитывает еще одного маленького ребенка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия. Точную причину и время смерти девочки выяснят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В Свердловской области женщина родила ребенка в бане, а затем пыталась закопать его в сугробе. Новорожденного успел спасти дедушка. Следователи возбудили уголовное дело.

Дети Прокуратура РФ Преступления Москва

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