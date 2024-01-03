Мужчина нашел труп пенсионерки в подъезде дома под Рязанью

Тело женщины нашел ее знакомый. По его словам, незадолго до смерти они виделись, когда пенсионерка заходила к нему в гости. Следователи начали доследственную проверку. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее окоченевшее тело человека нашли на территории московской пожарно-спасательной части. По данным следствия, самостоятельно человек не мог туда проникнуть, потому что навес расположен близко к забору, а окна на сторону, где нашли труп, не выходят.