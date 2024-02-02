Мужчина напал с ножом на знакомого в квартире на востоке Москвы

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По информации ведомства, 1 февраля мужчина из-за ссоры нанес своему 44-летнему знакомому не менее трех ударов ножом, в том числе в грудную клетку и голову. Пострадавшего госпитализировали, а агрессора задержали.

Подозреваемому предъявили обвинение в покушении на убийство. Во время допроса он признал вину.

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Перовским районным судом города Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в ведомстве.

Ранее пенсионер из Выборга убил и расчленил сына. Части тела он переложил в полиэтиленовые мешки и выбросил в реку Перовка.