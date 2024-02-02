02 февраля 2024, 11:14

Мужчина напал с ножом на знакомого в квартире на востоке Москвы

РИА «Новости»
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Пьяный 31-летний мужчина несколько раз ударил ножом своего знакомого в квартире на Братской улице в Москве. О происшествии рассказала пресс-служба столичного главка Следственного комитета в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, 1 февраля мужчина из-за ссоры нанес своему 44-летнему знакомому не менее трех ударов ножом, в том числе в грудную клетку и голову. Пострадавшего госпитализировали, а агрессора задержали.

Подозреваемому предъявили обвинение в покушении на убийство. Во время допроса он признал вину.

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Перовским районным судом города Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в ведомстве.

Ранее пенсионер из Выборга убил и расчленил сына. Части тела он переложил в полиэтиленовые мешки и выбросил в реку Перовка.

Москва
02 февраля 2024, 10:44
Мужчина в Тюменской области выстрелил в пенсионера во время охоты на бобров
РИА «Новости»
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Нефтяник из Тюмени выстрелил из ружья пенсионеру в живот во время охоты на бобров в деревне Решетниково. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина, искавший бобровые хатки, был вооружен карабином «Сайга-223» для промысловой и любительской охоты. Однако вместо грызуна он выстрелил в находившегося поблизости 63-летнего пенсионера.

Правоохранители задержали охотника и возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Пострадавшего с ранением брюшной полости срочно госпитализировали. Полицейские выяснили, что нефтяник использовал незарегистрированное оружие.

Ранее в Чехове охотник случайно выстрелил в пожилую соседку , когда проверял прицел нового ружья. Женщина получила ранение в голову, но выжила. Врачи считают, что из-за травмы она может частично лишиться зрения.

Уголовное дело Тюмень Пенсионеры Мужчины
02 февраля 2024, 09:54
Нетрезвый житель Красноярского края на снегоходе протаранил окно больницы
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Нетрезвый молодой человек на снегоходе влетел в окно больницы в Красноярском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Молодой житель поселка Носок в нетрезвом виде сел за руль снегохода. На нем 22-летний парень поехал в сторону местной больницы. Не притормозив, он влетел в окно медицинского учреждения. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

В обстоятельствах аварии разбирается полиция. По факту ДТП проводят проверку.

Судя по видео, снегоход пришлось выталкивать сразу нескольким людям. Из-за аварии коридор больницы заполонил дым. Повреждения получил пожарный шкаф с гидрантом.

Недавно в Москве двое пьяных друзей решили прокатиться на чужом автомобиле ВАЗ. Они увидели припаркованную машину на улице Вилиса Лациса, залезли в нее и отправились кататься по району Северное Тушино. Поездка закончилась ДТП в одном из дворов. Угонщики врезались в припаркованную машину. Их уже задержали.

Больницы ДТП Полиция Красноярский край
02 февраля 2024, 08:29
Два человека погибли и почти 170 пострадали из-за пожара на газозаправке в Кении
Pxhere
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Крупный пожар вспыхнул после взрыва на газозаправочной станции в столице Кении Найроби, жертвами ЧП стали два человека, еще 165 пострадали. Об этом со ссылкой на местную газету Standard сообщил РБК.

Известно, что среди двоих погибших есть один несовершеннолетний. В больницу имени Мамы Люси в Найроби доставили 167 человек, в том числе 25 детей.

У многих диагностировали травмы дыхательных путей. Еще семь человек находятся в Национальной больнице Кеньятта.

Возгорание произошло около полуночи в районе Эмбакаси. Глава региональной полиции Найроби Адамсон Бунгей подтвердил, что пожар вызвал взрыв. На месте продолжают работать спасатели.

Пожары
02 февраля 2024, 08:24
КАМАЗ на Камчатке самостоятельно завелся и ушел под воду вместе с водителем
РИА «Новости»
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В Соболевском районе КАМАЗ с крановой установкой провалился под лед. Водитель умер. Рабочие пытались поднять машину с сослуживцем самостоятельно, но не смогли и вызвали спасателей, сообщил глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в «ВКонтакте».

Авария произошла вечером 31 января, но в экстренные службы позвонили только на следующее утро. Колонна из шести автомобилей везла грузы на рыбзавод, но одна из машин ушла под воду в районе поселка Крутоговского в 50 метрах от берега.

«Со слов свидетелей во время отдыха КАМАЗ самостоятельно завелся, заехал в море и провалился», - сообщил министр.

Грузовик с крановой установкой затонул вместе с водителем. По словам Сергея Лебедева, к крану прицепили трос, но вытянуть машину не смогли - потребовались другой трос, стальной, и гусеничная техника.

В Саратовской области под лед на Волге ушли два автомобиля. Пассажиры первого спаслись на крыше.

ДТП Камчатка

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