Мужчина напал с ножом на посетителя магазина на юго-востоке Москвы

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Экипаж Росгвардии получил сигнал «тревога» от магазина на Шарикоподшипниковской улице. По словам одного из сотрудников, между двумя мужчинами начался конфликт. Нападавший ударил оппонента ножом в левое плечо.

Росгвардейцы задержали 19-летнего подозреваемого на месте преступления. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшего увезли в одну из больниц.

Ранее жительница Пензы ранила ножом возлюбленного из-за ревности. Она разозлилась на возлюбленного, когда увидела его спящим на диване с гостьей.