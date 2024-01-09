Мужчина напал на шестилетнюю девочку в московском магазине
В магазине на Новочеркасском бульваре столицы мужчина напал на малолетнюю девочку. Его задержали и возбудили против него уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.
По информации Telegram-канала Baza , инцидент произошел 6 января около 17:00. Незнакомец приблизился к шестилетней девочке, ходившей по торговому залу, схватил за горло и угрожал свернуть шею. Ее отец быстро оттолкнул агрессора и повалил его на пол. Охрана магазина задержала нарушителя до прибытия полиции.
Нападавшим оказался 43-летний гражданин Киргизии, недавно прибывший в Москву. Он находился в невменяемом состоянии. Ему вызвали психиатрическую помощь. Следователи возбудили против него уголовное дело.
Девочке экстренно оказали первую помощь и доставили в больницу с травмой головы, однако вскоре отпустили домой.
Накануне прокуратура сообщила о нападении москвича на охранника в другом столичном супермаркете. Конфликт возник из-за пакета с продуктами.