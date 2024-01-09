Мужчина напал на шестилетнюю девочку в московском магазине

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По информации Telegram-канала Baza , инцидент произошел 6 января около 17:00. Незнакомец приблизился к шестилетней девочке, ходившей по торговому залу, схватил за горло и угрожал свернуть шею. Ее отец быстро оттолкнул агрессора и повалил его на пол. Охрана магазина задержала нарушителя до прибытия полиции.

Нападавшим оказался 43-летний гражданин Киргизии, недавно прибывший в Москву. Он находился в невменяемом состоянии. Ему вызвали психиатрическую помощь. Следователи возбудили против него уголовное дело.

Девочке экстренно оказали первую помощь и доставили в больницу с травмой головы, однако вскоре отпустили домой.

Накануне прокуратура сообщила о нападении москвича на охранника в другом столичном супермаркете. Конфликт возник из-за пакета с продуктами.