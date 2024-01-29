Мужчина напал на полицейских на Манежной площади в Москве

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По информации издания, днем 28 января мужчина выбежал из вестибюля станции метро «Охотный Ряд» навстречу группе полицейских. Он распылил содержимое газового баллончика в лицо 22-летнему сотруднику полиции и его коллеге из Росгвардии.

Когда полицейские попытались задержать его, мужчина оказал сопротивление. Он нанес им несколько ударов руками и ногами, однако нападавшего все же удалось остановить.

Им оказался 22-летний уроженец Ставропольского края. В прошлом он уже привлекался к ответственности за различные акции.

Пострадавший полицейский оказался в больнице с химическими ожогами глаз и травмами различной тяжести.

Ранее столичный суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейского на западе Москвы. Он будет находиться в СИЗО еще несколько месяцев.