Мужчина на моноколесе попал в смертельное ДТП в Москве

По предварительным данным, на вид погибшему около 30 с небольшим лет. Он был в шлеме.

Личность мужчины, а также все обстоятельства и причины случившегося уточняются, заключил собеседник 360.ru.

Правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) действуют с 2023 года. К СИМ, помимо электросамокатов, относятся гироскутеры, электроскейтборды, моноколеса, сигвеи.

Кататься на них можно на скорости максимум 25 километров в час. Нельзя двигаться по автомагистралям, даже по обочине, обгонять или объезжать другой транспорт, в том числе припаркованный, слева.