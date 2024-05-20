20 мая 2024, 08:40

Мужчина на моноколесе попал в смертельное ДТП в Москве

Телеканал «360»
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Мужчина, управлявший моноколесом, погиб в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, на вид погибшему около 30 с небольшим лет. Он был в шлеме.

Личность мужчины, а также все обстоятельства и причины случившегося уточняются, заключил собеседник 360.ru.

Правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) действуют с 2023 года. К СИМ, помимо электросамокатов, относятся гироскутеры, электроскейтборды, моноколеса, сигвеи.

Кататься на них можно на скорости максимум 25 километров в час. Нельзя двигаться по автомагистралям, даже по обочине, обгонять или объезжать другой транспорт, в том числе припаркованный, слева.

ДТП Москва
20 мая 2024, 08:33
Заключенный сбежал из СИЗО в Новокузнецке
РИА «Новости»
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Из следственного изолятора в Новокузнецке Кемеровской области сбежал ранее судимый преступник, сотрудники ФСИН и полиция приступили к его розыску. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что фигурант 2004 года рождения Черников А. совершил побег в субботу, 18 мая. Сотрудники органов внутренних дел Кемеровской области проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению фактического местонахождения мужчины.

Осужденный отбывал срок в отряде по хозяйственному обслуживанию. Он сбежал во время выхода на работу. Руководство СИЗО принимает меры для его поиска.

В МВД объявили приметы сбежавшего заключенного: рост около 168 сантиметров, среднее телосложение. На левой руке и голове у него шрамы, на левом предплечье татуировка в виде молнии, а на правом - узор.

«Полиция просит граждан сообщить сведения о фактическом местонахождении Черникова по телефонам 102, 8-(3842)-58-53-37 и 8-(3843)-37-36-54. Гарантируется конфиденциальность», - заявили в МВД.

В марте из тюрьмы на Гаити сбежали несколько тысяч человек. На учреждение напали неизвестные вооруженные люди и освободили заключенных.

Заключенные СИЗО Полиция
20 мая 2024, 07:05
Пожарный пострадал при возгорании в управе Соколиной Горы
РИА «Новости»
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Пожар в здании управы Соколиной Горы на востоке Москвы полностью ликвидировали. Сотрудник МЧС получил травму ноги, сообщил источник 360.ru.

Пострадал старший пожарный пожарно-спасательной части 1989 года рождения. Мужчина упал на первом этаже, повредив право колено. Его увезли в больницу.

Возгорание произошло вечером 19 мая на втором этаже здания управы , огонь перекинулся на кровлю. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров. Частично разрушились перекрытия между вторым этажом и чердаком. В тушении задействовали 107 человек и 33 единицы спецтехники. К утру пожар полностью ликвидировали.

Крупное возгорание произошло в Краснодарском крае на складе овощебазы. Огонь занялся на крыше и охватил тысячу квадратных метров - примерно треть общей площади постройки. К тушению привлекли 49 человек и 11 единиц техники.

Пожары МЧС РФ Москва
20 мая 2024, 00:47
Крыша управы Соколиной Горы обвалилась из-за крупного пожара
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Крыша дома обрушилась из-за крупного пожара на востоке Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Авторы отметили, что также разрушилось перекрытие между первым и вторым этажами.

Как заявили в Telegram-канале МЧС России, площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров, к тушению огня привлекли 107 специалистов и 33 единицы техники.

«Предварительно, возгорание произошло на втором этаже здания. По перекрытиям огонь перекинулся на кровлю», - сообщили в публикации МЧС.

Также в ведомстве разместили кадры с места событий. На них видно, как клубы черного дыма выходят из окна второго этажа здания.

О пожаре в Москве стало известно вечером 19 мая. ЧП случилось в управе Соколиной Горы Восточного административного округа столицы. По данным источника 360.ru, огонь охватил мебель и внутреннюю отделку здания. Пятерых человек эвакуировали из помещения.

Пожары МЧС РФ Россия Москва
19 мая 2024, 22:58
Пожару в управе Соколиной Горы присвоили второй ранг сложности
Пресс-служба МЧС
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Пожару в управе Соколиной Горы присвоили второй ранг сложности, огонь распространился на площади в 800 квадратных метров. Подробности сообщил источник 360.ru.

По его информации, огонь по перекрытиям перешел в другую часть дома. Огонь виден на кровле здания, он быстро распространяется.

МЧС работают на трех участках: на втором этаже здания, с противоположной стороны и на чердаке. Ранг пожара повысили с БИС-1 до второго. Пожарные сообщили, что требуется подкрепление, а также эвакуаторы для перемещения машин, мешающих работе спасателей.

Административное здание загорелось около 19:45. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили очаг горения на втором этаже. Из горящего здания эвакуировали пять человек.

Спасатели Пожары МЧС РФ Работа Машины Москва

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