Мужчина на моноколесе попал в смертельное ДТП в Москве
Мужчина, управлявший моноколесом, погиб в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
По предварительным данным, на вид погибшему около 30 с небольшим лет. Он был в шлеме.
Личность мужчины, а также все обстоятельства и причины случившегося уточняются, заключил собеседник 360.ru.
Правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) действуют с 2023 года. К СИМ, помимо электросамокатов, относятся гироскутеры, электроскейтборды, моноколеса, сигвеи.
Кататься на них можно на скорости максимум 25 километров в час. Нельзя двигаться по автомагистралям, даже по обочине, обгонять или объезжать другой транспорт, в том числе припаркованный, слева.