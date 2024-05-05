Мужчина на электровелосипеде сбил ребенка в Восточном Измайлове

По данным ведомства, 34-летний мужчина на электровелосипеде наехал на мальчика, в результате школьник попал в больницу с травмами.

«Прокуратура Восточного административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии и привлечение водителя к установленной законом ответственности», - указали в пресс-службе.

В тот же день велосипедист сбил в Москве восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома на улице Ярцевская, после чего скрылся. Ребенка госпитализировали, прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее в мотоциклист наехал в столице на восьмилетнего ребенка во дворе дома. Авария произошла вечером. По информации источника, пострадал несовершеннолетний.