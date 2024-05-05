Мужчина на электровелосипеде сбил ребенка в Восточном Измайлове
Курьер сбил на пешеходном переходе на 15-й Парковой улице в районе Восточное Измайлово 12-летнего школьника, который переходил дорогу на зеленый свет. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
По данным ведомства, 34-летний мужчина на электровелосипеде наехал на мальчика, в результате школьник попал в больницу с травмами.
«Прокуратура Восточного административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии и привлечение водителя к установленной законом ответственности», - указали в пресс-службе.
В тот же день велосипедист сбил в Москве восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома на улице Ярцевская, после чего скрылся. Ребенка госпитализировали, прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.
Ранее в мотоциклист наехал в столице на восьмилетнего ребенка во дворе дома. Авария произошла вечером. По информации источника, пострадал несовершеннолетний.