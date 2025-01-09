Мужчина, летевший рейсом Нижнекамск - Москва, сообщил, что у него две бомбы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Кроме того, по предварительным данным, мужчина нанес ножевое ранение одной из пассажирок. Информация о ее состоянии уточняется.

Сейчас самолет уже приземлился в аэропорту Шереметьево. На месте работают спецслужбы, в том числе кинологи. Подробности происшествия выясняются.

Как уточнил источник 360.ru, взрывных устройств у мужчины не обнаружили. Пассажиры доставили в отделение полиции. Правоохранители выяснят, был ли пьян дебошир.

Ранее пьяный помощник депутата из Забайкалья устроил дебош на борту самолета. Госслужащий вступил в перепалку с пассажирами и ударил сотрудника авиакомпании.

После Самолет «Аэрофлота», который следовал из Дубая в Москву, совершил экстренную посадку из-за дебошира в салоне. Мужчина пронес в салон пакет с алкоголем, незаметно выпил его во время полета, а затем начал кричать и толкать бортпроводников.