Мужчина изрезал себе лицо перед нападением на полицейского в Уфе
Перед нападением на полицейского в Уфе злоумышленник отрезал себе часть щеки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.
Крушение произошло в 3,5 километра от города Могоча. При взлете вертолет упал, повредив элементы корпуса и хвостовой части.
«Пострадавших нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», - сообщила пресс-служба.
Вечером 5 апреля ребенок находился в центре города с законным представителем. Девочка подошла к памятнику Режевским умельцам - основателям завода. В этот момент на нее рухнула плита с названием монумента, весящая около 40 килограммов.
«В результате у ребенка диагностирован перелом руки», - указали в ведомстве.
После случившегося Режевская городская прокуратура начала доследственную проверку. Сотрудники ведомства выяснят, кто из должностных лиц отвечает за содержание памятника.
Ранее другая девочка из Свердловской области пострадала из-за удара током. Ребенок получил электрический разряд, нажав на кнопку в лифте многоквартирного дома. После происшествия Следственный комитет организовал проверку.
По предварительной информации, на крыше дома производились ремонтные работы. Рабочие заявили, что загорелся пеноплекс, но потушить возгорание своими силами не смогли.
На видео черные клубы дыма поднимаются в небо. В районе Чердынской звучат сирены автомобилей экстренных служб. Информация об эвакуации жильцов дома не поступала.
Накануне в столичном районе Гольяново произошел пожар. На балконе многоэтажки загорелась бумага, брошенная ребенком. В итоге огонь распространился на весь балкон.
«Самолет Airbus A-320, выполнявший рейс из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево по причине запаха гари в кабине пилотов», - указал источник агентства.
Самолет удачно приземлился в 09:19 по московскому времени.