Мужчина избил знакомого до смерти на севере Москвы

По данным ведомства, 27 ноября в квартире на Бутырской улице между мужчинами вспыхнул конфликт. В результате ссоры один из них жестоко избил своего знакомого. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Подозреваемого 1993 года рождения задержали. Он признал вину. Следователи будут ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Ранее обвиняемых в избиении детей арестовали в Москве. По информации следствия, вечером 19 ноября двое мужчин поставили детей на колени и избили их палками недалеко от жилого дома на Базовской улице.