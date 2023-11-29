29 ноября 2023, 11:07

Мужчина избил знакомого до смерти на севере Москвы

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Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины, подозреваемого в избиении до смерти своего знакомого в квартире на севере Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка СК.

По данным ведомства, 27 ноября в квартире на Бутырской улице между мужчинами вспыхнул конфликт. В результате ссоры один из них жестоко избил своего знакомого. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Подозреваемого 1993 года рождения задержали. Он признал вину. Следователи будут ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Ранее обвиняемых в избиении детей арестовали в Москве. По информации следствия, вечером 19 ноября двое мужчин поставили детей на колени и избили их палками недалеко от жилого дома на Базовской улице.

Драки Следственный комитет России Москва 2023
29 ноября 2023, 11:19
Автомобили застряли в Лефортовском тоннеле в Москве из-за пара
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве в Лефортовском тоннеле остановилось движение транспорта. Там все окутало паром, сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

В распоряжении канала появилось видео с места событий. На кадрах видно стену белого пара, перекрывшую дорогу автомобилистам. Около восьми машин стоят в тоннеле без движения, рядом ходят растерянные водители. На месте пока не видно представителей экстренных служб.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.

На днях на юго-востоке Москвы в жилом комплексе прорвало трубу отопления. Из-за этого фасад третьей и четвертой секций покрылись ледяной коркой, а на балконах повисли огромные сосульки.

Машины Коммунальные аварии Москва 2023
29 ноября 2023, 10:54
Грузовик сбил двух пешеходов на Мичуринском проспекте в Москве
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Грузовик MAN сбил двух пешеходов на Мичуринском проспекте в Москве. Один из них погиб, второго госпитализировали. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, за рулем автомобиля находился 42-летний мужчина. Пешеходы пересекали дорогу в нескольких метрах от наземного перехода. В результате наезда один из них, 1984 года рождения, погиб на месте.

Расследованием обстоятельств аварии займется прокуратура Западного округа столицы.

Ранее в Свердловской области автобус с пассажирами , следовавший из аэропорта Кольцово в Нижний Тагил, опрокинулся в кювет. В аварии пострадали два человека, их отправили в больницу.

ДТП Москва 2023
29 ноября 2023, 10:54
Пассажирский автобус сбил 99-летнюю пенсионерку в Подмосковье
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В Подмосковье водитель пассажирского автобуса сбил 99-летнюю женщину. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры опубликовали в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Авария произошла в Можайске 27 ноября на Московской улице. Водитель пассажирского автобуса при повороте налево сбил 99-летнюю пенсионерку, которая переходила через дорогу. Пожилую женщину доставили в Можайскую центральную районную больницу.

«Следственным органом в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкий вред здоровью потерпевшей», - уточнили в надзорном ведомстве.

Можайская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Пенсионеры ДТП Автобусы Можайск
29 ноября 2023, 10:34
Российское генконсульство отреагировало на убийство россиянок в Бодруме
Unsplash
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Генконсульство России в Анталье контактирует с правоохранителями Турции после появившейся информации об убийстве двух россиянок. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на диппредставительство.

«В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодрум генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки данной информации», - указали в генконсульстве.

Диппредставительство обещало дополнительно прокомментировать ситуацию после получения всех необходимых данных.

Россиянку и ее дочь застрелили в Бодруме. Тела жертв завернули в простыню и связали веревкой и вывезли их в поле. В преступлении заподозрили второго мужа убитой, который является гражданином Литвы. Местные правоохранители пока не установили мотивы расправы. Известно, что женщина работала моделью брендовой одежды. Ее также убитая несовершеннолетняя дочь хотела стать блогером.

Турецкая газета Asayis назвала убийство спланированным и хладнокровным.

Генконсульство России в Анталье контактирует с правоохранителями Турции после появившейся информации об убийстве двух россиянок. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на диппредставительство.

Турция Убийства

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