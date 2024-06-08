Мужчина избил жену в ТЦ Серпухова и попал под уголовное дело

Пропавшие в свердловском лесу дети из Тюмени палками отбивались от волков. Об этом Ura.ru рассказали волонтеры из «Русской медной компании», которые нашли брата и сестру утром 8 июня.

По словам волонтеров, дети рассказали, что к ним подходили волки, но их спасали собаки, которые начали лаять.

«[Дети] брали палки, и даже по носу волку ударили - после этого больше никого не было. У них вообще нет страха, мы очень удивились их храбрости», - объяснил один из них.

При этом свердловские полицейские заявили, что волков рядом с братом и сестрой не было, а только медведь бродил неподалеку.

Дети пропали 5 июня. Вместе с дедушкой они ушли на рыбалку. В какой-то момент они заблудились и разделились, домой из леса вернулся только пенсионер. Внуков с ним не было.

Полномасштабные поиски детей начались 6 июня, продлились несколько дней. В них задействовали спасателей МЧС, полицейских, а также волонтеров «ЛизаАлерт» и «Прорыва». Сейчас юные тюменцы находятся в больнице , их жизням ничего не угрожает.