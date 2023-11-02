Мужчина избил пенсионера на станции метро в Москве
В московском метрополитене 25-летний мужчина избил пенсионера. Столичная прокуратура взяла расследование дела под контроль, сообщили в Telegram-канале ведомства.
По данным правоохранительных органов, происшествие произошло в вестибюле станции метро «Орехово» 29 октября. Драка попала на видео, на кадрах которого видно, как двое мужчин разговаривают, а потом один набрасывается на другого с кулаками.
Пенсионеру потребовалась медицинская помощь. Нападавшего задержали.
«Привлечение фигуранта к уголовной ответственности контролируется», - уточили в прокуратуре Московского метрополитена.
Столичный главк Следственного комитета попросил передать дело в их производство.
В середине октября в московском метрополитене произошла драка между двумя пассажирами.
Один из конфликтующих получил несколько ударов ножом.