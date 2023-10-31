Мужчина избил пассажира палкой на станции «Подсолнечная» в Подмосковье

По информации ведомства, между злоумышленником и пассажиром произошел словесный конфликт. После спора мужчина ушел в павильон, но подозреваемый через некоторое время вернулся с палкой и начал избивать его. Чтобы спастись, пострадавший бросил свой рюкзак и прополз под турникетом.

Злоумышленник забрал его сумку, а на улице выбросил ее в урну. В рюкзаке находилось пять тысяч рублей и личные вещи пострадавшего.

Полиция установила личность нападавшего и задержала его по месту проживания в Московской области. Подозреваемый признался в содеянном.

Ранее жительница Подмосковья воткнула нож в спину возлюбленному из-за немытой посуды.