18 декабря 2024, 03:42

Мужчина и женщина умерли при пожаре в коридоре квартиры в Петербурге

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге произошел пожар в двухкомнатной квартире во Фрунзенском районе. Спасатели потушили огонь и обнаружили двух погибших, сообщила пресс-служба МЧС.

Экстренные службы в 22:30 получили вызов в квартиру по улице Бухарестской, 66, корпус 1. В коридоре двухкомнатной квартиры произошло возгорание площадью три квадратных метра. В тушении участвовал 21 спасатель с пятью единицами техники.

В 22:57 сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Несмотря на небольшую площадь возгорания, находившиеся в квартире мужчина и женщина погибли.

В Москве 16 декабря загорелась деревянная постройка на территории конюшни в Метрогородке. Источник 360.ru сообщил, что животные не пострадали, так как здание пустовало. Причину пожара установят дознаватели.

Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ
18 декабря 2024, 00:15
В Москве впервые обокрали робота-доставщика «Яндекса»
РИА «Новости»
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В Москве впервые обокрали робота-доставщика компании «Яндекс», полиция устанавливает личности злоумышленников. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По предварительной информации, робот доставлял заказанные сладости на Смоленский бульвар, только клиенты его не дождались.

«Сотрудники выехали по указанному адресу и обнаружили свой аппарат, но он был поврежден, а заказ кто-то украл», - уточнил канал.

Теперь полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и личности грабителей.

Ранее в Москве правоохранители задержали уборщицу , которая несколько месяцев обворовывала свою клиентку. Хозяйка квартиры лишилась ювелирных украшений с сапфирами, жемчугом и бриллиантами, денег и даже флакона духов от английского парфюмерного бренда.

Роботы Кражи Полиция Москва
17 декабря 2024, 23:56
Мужчина бросил коктейль Молотова в военкомат в Петербурге
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Петербургские полицейские задержали мужчину, бросившего коктейль Молотова в военкомат в Центральном районе. Об этом сообщило издание 78.ru.

«Мужчина бросил бутылку с горючей смесью и поджег дверь военкомата на улице Чайковского, у дома № 53. Выяснилось, что он действовал по указаниям», - уточнило издание.

Злоумышленника задержали правоохранители. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

В ноябре петербургские силовики задержали диверсанта , пытающегося за денежное вознаграждение поджечь по заданию украинских кураторов авиатехнику.

В том же месяце в Москве машиниста башенного крана, пытающегося поджечь военкомат в прошлом году, обвинили по нескольким уголовным статьям, в частности, за госизмену и теракте. Мужчина был завербован ГУР Украины и должен был устраивать диверсии на территории России.

Санкт-Петербург Задержания Поджоги Военные Полиция
17 декабря 2024, 20:36
Трехлетний мальчик выстрелил в сестру в США
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Трехлетний брат выстрелил в пятилетнюю сестру из пистолета на юго-западе Вашингтона. Девочку доставили в госпиталь в критическом состоянии, сообщил телеканал ABC News.

«Жертва получила ранения, когда младший ребенок взял огнестрельное оружие, которое не было заперто в квартире», - отметили в материале.

Начальник столичного департамента полиции Памела Смит рассказала, что после оказания первой помощи пострадавшую доставили в ближайшую больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские арестовали мужчину, который находился в момент происшествия в квартире. Ему предъявили обвинения в жестоком обращении с детьми.

Также под арест попала женщина, предположительно, сестра раненой девочки. Полицейские продолжают расследование.

Ранее во Флориде 10-летний мальчик нашел пистолет в машине своей матери и случайно выстрелил в лицо младшей сестре.

Пуля попала восьмилетней девочке в щеку. Ребенок выжил.

США Дети Вашингтон Оружие Полиция
17 декабря 2024, 15:42
Новый танкер подал сигнал бедствия на Кубани в ночь на вторник
РИА «Новости»
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Еще один танкер «Волгонефть» в ночь на вторник подавал сигнал бедствия в районе порта Кавказ на Кубани. Об этом «Интерфаксу»сообщили в экстренных службах.

Еще один танкер «Волгонефть» в ночь на вторник подавал сигнал бедствия в районе порта Кавказ на Кубани. Об этом «Интерфаксу» сообщили в экстренных службах.

«Груженый мазутом танкер „Волгонефть-109“ из-за трещины подал сигнал бедствия в районе порта „Кавказ“ в Черном море», - сообщил источник.

Экстренные службы уточнили РИА «Новости» , что у подавшего сигнал бедствия танкера утечки нефтепродуктов в воду не произошло, герметичность не нарушена.

«Членам экипажа танкера ничего не угрожает», - сообщил собеседник агентства.

В воскресенье, 15 декабря, танкеры «Волгонефть 239» с 14 моряками и «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа на борту потерпели крушение в районе Керченского пролива. В Росморречфлот отмечали, что причиной ЧП стал шторм. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, специалисты принимают меры по его ликвидации.

Черное море Крушение танкеров в Керченском проливе

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