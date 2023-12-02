02 декабря 2023, 09:13

Мужчина и женщина погибли в ДТП на Киевском шоссе в Москве

РИА «Новости»
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Мужчина и женщина погибли в ночном ДТП на Киевском шоссе в Москве, рассказал источник «360». По его данным, еще один человек пострадал.

В результате аварии загорелось несколько машин. По данным на 02:00, огонь распространился на 10 квадратных метров. Из-за ДТП оказались перекрыты две из трех полос движения в сторону Московской области. Среди попавших в аварию машин - фура, «Газель», Volkswagen Tiguan и автомобиль ДПС Skoda.

Одна из жертв - водитель автомобиля, которая в тот момент оформляла ДТП в машине ГИБДД, личность второго погибшего устанавливается.

Пожары ДТП
02 декабря 2023, 09:47
Электричка сбила мужчину на западе Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Западном округе Москвы на железнодорожной станции «Фили» мужчина попал под колеса электрички. Пострадавшего зажало между платформой и составом, сообщил источник «360».

По его данным, несчастный случай произошел ранним утром в субботу. Сбитый поездом мужчина выжил и находится в сознании. Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

Похожий случай произошел на прошлой неделе: между станциями МЦД-3 Ленинградско-Казанского диаметра электричка насмерть сбила человека. Под «Ласточку» он попал между станциями «Рижская» и «Останкино».

До этого поезд сбил человека на станции «Ухтомская» в Люберцах. От полученных травм он погиб на месте.

Мужчина также скончался под колесами поезда на станции «Лосиноостровская» на северо-востоке Москвы. Пассажир спустился на рельсы и начал переходить между платформами. В результате его сбил проходящий состав.

Поезда Москва 2023
02 декабря 2023, 03:03
Два человека погибли в огненном ДТП на Киевском шоссе в Москве
РИА «Новости»
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На 34-м километре Киевского шоссе в Москве произошла серьезная авария, в результате которой погибли два человека. В ДТП столкнулись два эвакуатора, машина ДПС, легковушка и грузовик, сообщил Telegram-канал «112».

В результате столкновения легковой автомобиль загорелся, еще одна машина от удара перевернулась. По данным Telegram-канала, возгорание на данный момент ликвидировали.

Движение в сторону области перекрыто, сообщил дептранс Москвы. Позже транспортный поток пустили по левой полосе. На месте происшествия работают оперативные службы. Водителям рекомендовали объезжать этот участок шоссе.

В Западном округе Москвы в Можайском районе на улице Кулибина произошло ДТП с участием общественного транспорта и трактора. Авария случилась утром 1 декабря, автобус получил сильные повреждения. Пострадали два человека.

ДТП Москва 2023
02 декабря 2023, 01:03
Курьер в Петербурге угрожал таксисту топором и повредил его авто
Freepik
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Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали курьера, поцарапавшего машину такси и угрожавшего топором шоферу. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Водитель такси обратился в полицейский участок вечером 30 ноября. По словам мужчины он поссорился с курьером одного из маркетплейсов. В ходе конфликта курьер стал угрожать шоферу топором и повредил его автомобиль Kia. Потом злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий у дома №27 по Гражданскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого второго участника конфликта», - заявили в ведомстве.

Подозреваемым оказался 35-летний местный житель. Правоохранители выяснили, что после начала конфликта водитель распылил курьеру перцовый баллончик в лицо и уехал. Однако мужчина догнал таксиста и стал угрожать топором.

«Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям обоих», - сообщили в ведомстве.

Ранее против пенсионерки в Пензе возбудили уголовное дело. Она, будучи в алкогольном опьянении, угрожала топором девушке своего сына. В итоге потерпевшая обратилась в полицию.

Санкт-Петербург МВД РФ Такси Полиция Курьеры
02 декабря 2023, 00:49
Бастрыкин потребовал доклад об отравлении подростков на концерте Кишлака
Freepik
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке после отравления посетителей концерта Кишлака в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Предварительно, неизвестным веществом отравились более десяти человек, среди которых есть несовершеннолетние, сообщили в ведомстве. По информации Telegram-канала Mash , это двое или трое 15-летних подростков и девять молодых людей от 20 до 25 лет. На мероприятии они распивали спиртные напитки.

Как рассказала «360» одна из посетительниц концерта, на место ЧП приехало много полицейских.

Ранее московскую школьницу госпитализировали из-за отравления противовирусными таблетками. Девочка принимала лекарства для профилактики ОРВИ.

Концерты СК РФ

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