Мужчина и женщина погибли в ДТП на Киевском шоссе в Москве

В Западном округе Москвы на железнодорожной станции «Фили» мужчина попал под колеса электрички. Пострадавшего зажало между платформой и составом, сообщил источник «360».

По его данным, несчастный случай произошел ранним утром в субботу. Сбитый поездом мужчина выжил и находится в сознании. Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

Похожий случай произошел на прошлой неделе: между станциями МЦД-3 Ленинградско-Казанского диаметра электричка насмерть сбила человека. Под «Ласточку» он попал между станциями «Рижская» и «Останкино».

До этого поезд сбил человека на станции «Ухтомская» в Люберцах. От полученных травм он погиб на месте.

Мужчина также скончался под колесами поезда на станции «Лосиноостровская» на северо-востоке Москвы. Пассажир спустился на рельсы и начал переходить между платформами. В результате его сбил проходящий состав.