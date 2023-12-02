Мужчина и женщина погибли в ДТП на Киевском шоссе в Москве
Мужчина и женщина погибли в ночном ДТП на Киевском шоссе в Москве, рассказал источник «360». По его данным, еще один человек пострадал.
В результате аварии загорелось несколько машин. По данным на 02:00, огонь распространился на 10 квадратных метров. Из-за ДТП оказались перекрыты две из трех полос движения в сторону Московской области. Среди попавших в аварию машин - фура, «Газель», Volkswagen Tiguan и автомобиль ДПС Skoda.
Одна из жертв - водитель автомобиля, которая в тот момент оформляла ДТП в машине ГИБДД, личность второго погибшего устанавливается.