Мужчина и женщина погибли при пожаре в Уфе

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Спасатели получили информацию от фельдшера скорой медицинской помощи о погибших на улице Станционная 3 января после 22:00 по московскому времени.

Пожарные зафиксировали в жилом здании тление полов на площади 0,5 квадратных метра. Горение потушили до прибытия сотрудников МЧС.

В доме обнаружили тела 51-летнего мужчины и 46-летней женщины. По словам родственников, последний раз они видели погибших 31 декабря 2023 года.

Сейчас специалисты устанавливают причину смерти. На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа.

Пожар унес жизни четырех человек в частном доме в селе Балаганное, которое находится в 120 километрах от Магадана. Огонь полностью уничтожил стены, кровлю здания и пристройку.