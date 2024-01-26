Мужчина и женщина изрезали ножами приятеля на юго-западе Москвы

В ведомстве уточнили, что 24 января мужчина и женщина в квартире жилого дома в проезде Карамзина во время ссоры схватили ножи и изрезали своего знакомого. Несмотря на многочисленные удары, потерпевшему удалось выбежать на улицу и попросить помощи у случайной прохожей. Она вызвала скорую. Потерпевшего увезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Тем временем нападавшая женщина скрылась, ее до сих пор разыскивает полиция. Соучастника сразу удалось задержать, с ним сейчас работают следователи. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и определят меру пресечения.

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство, совершенное группой лиц.

Накануне пьяный прохожий пырнул ножом незнакомку в центре Москвы. Женщине потребовалась медицинская помощь.