Мужчина и его десятилетний сын погибли в пожаре в Тамбовской области

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Огонь охватил площадь 70 квадратных метров. Согласно предварительной информации, его причиной стало короткое замыкание. При разборе завалов спасатели нашли погибшими 47-летнего мужчину и 10-летнего мальчика. К тушению пожара привлекли 10 человек, задействовали три единицы спецтехники.

В ночь на понедельник, 26 февраля, крупный пожар произошел в Московской области. Огонь охватил две тысячи квадратных метров складского помещения в Подольске.

К утру его полностью ликвидировали, в результате пожара никто не пострадал.