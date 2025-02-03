03 февраля 2025, 17:47

Мужчина грозился выбросить годовалого ребенка из окна в Бибирево

РИА «Новости»
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Мужчина заперся с годовалым ребенком своей сожительницы в квартире на улицк Коненкова в Бибирево. Об этом 360.ru сообщил источник.

«Грозится выбросить его в окно. [Мужчина] предположительно в наркотическом опьянении», - сказал источник.

На место происшествия выехали спецслужбы. Информация о состоянии мальчика не поступала. Подробности происшествия уточняются.

В конце ноября прошлого года в Иркутске отец избил, а затем выбросил 17-летнюю дочь из окна из-за ее внешнего вида. Пострадавшую госпитализировали. Медики диагностировали у подростка черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Дети Мужчины
03 февраля 2025, 18:10
Человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Туапсе
Пресс-служба МЧС
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Днем 3 февраля в районе морского порта в Туапсе произошел взрыв газа в двухэтажном жилом доме. Пострадал один человек, прокуратура Краснодарского края организовала проверку.

«Организована проверка по факту хлопка бытового газа в многоквартирном доме», - отметили в ведомстве.

После взрыва начался пожар, людей пришлось эвакуировать из здания. Спасатели вывели из помещений 18 человек, включая двоих детей, сообщила «Российская газета». На месте ЧП работали 35 сотрудников спасательных служб.

В данный момент пожар локализован, уточнили в прокуратуре, принимаются все меры для его устранения.

По данным Shot , газ рванул в двухэтажном многоквартирном доме на улице Горького. Часть стены повредило. Мужчина, находившийся в квартире, получил серьезные ожоги, его госпитализировали. Врачи и специалисты экстренных служб сейчас борются за жизнь пациента.

Ранее один человек погиб после взрыва газа в жилом доме в Богородске. В доме загорелась кровля, что привело к обрушению межквартирных перегородок. Пожарные спасли семь человек.

Газ Взрывы
03 февраля 2025, 17:12
Спецавто с телом жертвы взрыва в ЖК «Алые паруса» покинуло место ЧП
Global Look Press
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Спецавтомобиль с телом погибшего из-за взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса» уехал с места ЧП. Об этом сообщило РИА «Новости».

Автомобиль с надписью «Специализированная перевозка» и телефоном государственной похоронной службы на борту покинул территорию ЖК. Машину пропустили сотрудники полиции.

Взрыв в многоэтажном жилом доме произошел утром 3 февраля. В результате ЧП погибли двое: один человек скончался на месте, а второй - в реанимации. Еще три жильца пострадали. Предположительно, взрыв произошел из-за детонации СВУ. По данным полиции, мощность взрывчатки составила один килограмм в тротиловом эквиваленте.

Украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что взрывное устройство заложила девушка. По его словам, перед ЧП на камеры попала женщина, которая прятала лицо и странно себя вела. Когда ее заметили, она запаниковала. Также в Сети появилась версия, что бомбу принес курьер. СК возбудил уголовное дело.

Взрывы Москва Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве
03 февраля 2025, 16:56
Два автобуса столкнулись на Западе Москвы, есть пострадавшие
360.ru
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ДТП с двумя рейсовыми автобусами произошло в московском районе Солнцево. В результате аварии пострадали пять человек, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«В автобусах пять пострадавших. Полетел вертолет МАЦ», - добавил он.

Автобусы столкнулись на Родниковой улице. В ДТП попал общественный транспорт, следовавший по маршрутам 343 и 507. Пострадавших осматривают бригады скорой помощи.

Очевидец подтвердил 360.ru, что на место аварии прилетел вертолет.

«Я из окна вижу. <…> Вертушка взлетает», - сообщил он.

Ранее крупное ДТП с участием автобуса произошло в Кингисеппском районе Ленинградской области. Общественный транспорт влетел в снегоуборочную технику, пострадали 13 человек, еще двое погибли. Авария случилась на 133-м километре трассы «Нарва». Всех пострадавших доставили в больницы.

ДТП Москва
03 февраля 2025, 15:55
Семейство минипигов спасли из горящей квартиры в Балашихе
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Спасатели эвакуировали семейство минипигов и десять жителей при пожаре в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

По данным ведомства, пожар в жилом многоквартирном доме в подмосковной Балашихе. Прибывшие на место происшествия спасатели сформировали звенья газодымозащитников. Они эвакуировали десять человек, среди которых было двое детей, которые жили на верхних этажах.

«Как только специалисты вскрыли дверь в горящую квартиру, то в подъезд, спасаясь от пожара, выскочили декоративные свиньи - минипиги, которых разводила хозяйка жилья», - рассказали представители «Мособлпожспаса».

После этого спасатели вынесли на улицу еще несколько надышавшихся дымом питомцев.

Ранее в жилом доме на севере Москвы беременная собака застряла под ванной и не смогла самостоятельно выбраться. Ее смогли вытащить только прибывшие на место спасатели.

Пожары Животные Балашиха Эвакуации

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