Мужчина эпично влетел в такси через окно в Курске

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Горе-каскадер получил резаные раны рук и головы. Водитель не растерялся и подал сигнал машине скорой помощи, которая оказалась рядом. На место выехали сотрудники полиции.

Экипаж Росгвардии сопроводил карету скорой помощи до больницы. После этого установили личность пострадавшего.

Выяснилось, что в момент происшествия он находился под действием наркотиков. Врачи оказали мужчине необходимую помощь.

Сейчас правоохранители Курска проводят проверку. По факту повреждения автомобиля такси вынесут процессуальное решение.

Ранее неизвестный мужчина пытался проникнуть в церковь «Новое поколение» в Благовещенске. При этом он называл себя богом, в его рюкзаке обнаружили мачете, ножи и нунчаки.