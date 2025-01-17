Мужчина едва не выпал с высоты восьмого этажа в Москве

Чемпионские перстни российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина после ограбления нашли у него дома. Об этом заявили в соцсети X представители полиции округа Аллегейни.

Правоохранители уточнили, что продолжают расследование. Они попросили всех, кто обладает информацией об ограблении дома спортсмена, предоставить ее полиции.

В США 11 января ограбили дом Малкина, когда он находился на матче с хоккейным клубом «Оттава Сенаторз». Грабители взломали дверь жилища хоккеиста в Сьюикли-Хайтс и забрали из его сейфа чемпионские кольца за победы в Кубке Стэнли.

Позже журналисты узнали, что преступление могла совершить новая банда , которая грабит в США спортсменов. Злоумышленники проникают в дома игроков-суперзвезд, когда их владельцы отлучаются на матчи.