21 декабря 2023, 20:38

«Муж принял удар на себя». Жена погибшего при сходе льда в Люберцах рассказала о ЧП

РИА «Новости»
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Сошедший с крыши военкомата в Люберцах ледяной наст нанес серьезные травмы сотруднику одного из оборонных заводов Московской области. Мужчина скончался в больнице во время второй операции. Об этом «360» рассказала его супруга.

Она объяснила, откуда взялась огромная очередь в военкомат. Дело в том, что запись для постановки на учет проводится только один день в месяц. В декабре это была среда.

«Когда мы подумали, что с крыши что-то может упасть, то отошли максимально далеко, дальше была лужа. На нас упала глыба льда, муж принял весь удар на себя, меня задело частично», - заявила собеседница «360».

Женщина добавила, что врачи после осмотра обнаружили у супруга сильный перелом ребер, одни кости воткнулись в другие, множественные разрывы печени и скопление крови в брюшной полости. После первой операции начали вторую, но у мужчины не выдержала печень.

«Он был хорошим мужем, замечательным отцом, веселым другом и ответственным работником. Осталось трое своих детей, но старшая дочь живет с мамой в Перми, и один пасынок, который с нами жил», - добавила вдова.

Собеседница добавила, что муж оставался единственным кормильцем в семье. В свое время он поддержал ее увольнение, чтобы она больше занималась детьми.

Ледяная глыба упала на стоящих в очереди в военкомат Люберец в минувшую среду, 20 декабря. Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области, травмы получили четыре человека , но один после оказания помощи на месте от госпитализации отказался.

Трех пострадавших доставили в больницу. Врачи оценили состояние двух пациентов как тяжелое и средней степени тяжести. Последний госпитализированный после осмотра ушел домой.

Подмосковные следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности при выполнении служебных обязанностей. Криминалисты провели обыски в военкомате и других организациях, расположенных в здании. В ходе расследования следователи установят, кто отвечал за уборку снега и льда с кровли здания.

Уголовное дело Врачи СК РФ
21 декабря 2023, 18:32
Два подростка пострадали в результате ДТП с участием иномарки и такси в Мытищах
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Вечером 21 декабря на пересечении улицы Терешковой и Новомытищинского проспекта в Мытищах столкнулись иномарка и такси, пострадали два подростка. Об этом сообщила в Telegram-канале администрация городского округа Мытищи.

Местные власти уточнили, что 17-летние подростки госпитализированы в городскую клиническую больницу. На месте работает бригада медицины катастроф.

Других подробностей об аварии, в том числе о состоянии водителей, в администрации не привели.

Судя по фото, иномарку отбросило в столб, а такси - в сторону остановки общественного транспорта. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Утром в Москве столкнулись две маршрутки прямо на автобусной остановке в районе Гольяново. В результате ДТП пострадали четыре человека.

ДТП
21 декабря 2023, 18:20
Ребенок-инвалид получил травмы, провалившись сквозь пол в ДК Тобольска
РИА «Новости»
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Ребенок с инвалидностью провалился сквозь пол технического помещения во время новогоднего утренника в Тобольске Тюменской области. Об этом сообщила директора департамента культуры и туризма Тобольска Анастасия Ионина, ее комментарий опубликовал городской Центр искусств и культуры на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Иониной, 21 декабря в малом зале ДК «Синтез» проходил утренник для детей-инвалидов. Один ребенок сам вышел из помещения и, оставшись без присмотра, забрался на третий этаж дома культуры. Там находится техническое помещение, разделяющее кровлю здания и технический потолок малого зала, пояснила директора департамента культуры и туризма Тобольска.

«Ребенок наступил на одну из [потолочных] плиток и выпал в помещение малого зала», - уточнила Ионина.

Она добавила, что пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили сайту 72.ru , что ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Пострадавшего доставили в больницу на автомобиле скорой помощи.

Тюмень Дети
21 декабря 2023, 18:11
Живого скорпиона обнаружили на стене дома в Москве
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На стене дома на Дубнинской улице в Москве обнаружили маленького живого скорпиона. Об этом сообщил Telegram-канал «Тимирязевский».

Очевидцы предположили, что найденная особь представляет собой детеныша императорского скорпиона. Вероятно, он сбежал от хозяина и спрятался в подвале, откуда его заставила вылезти оттепель.

Авторы канала добавили, что по мнению ученых, в Москве скорпионы не обитают.

Еще одна неожиданная находка попалась московскому дворнику , работающему на улице Зарайская. Он обнаружил змею в поъезде жилого дома. Ему удалось посадить ее в емкость. Пойманная рептилия не успела никому причинить вреда.

Животные Москва 2023
21 декабря 2023, 17:19
Труп мужчины нашли в машине на востоке Москвы
РИА «Новости»
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В припаркованной на Монтажной улице закрытой машине обнаружили труп молодого мужчины. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По словам источника, на вид погибшему около 30 лет. Судя по всему, он находился в автомобиле долгое время: на его лице заметны трупные пятна.

Прибывшие на место специалисты вскрыли автомобиль и извлекли тело молодого человека. О причинах его смерти пока ничего не известно.

Также сегодня под окнами жилого дома в Мытищах нашли мертвым директора IT-подразделения Россельхозбанка. Жена 51-летнего погибшего рассказала, что у него накануне начался психоз. Он кричал, бил супругу, называл себя богом и вспоминал фильм «Пятый элемент».

Еще один труп мужчины со следами разложения извлекли из коллектора теплотрассы в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы. Причины его смерти неизвестны.

Машины Москва 2023

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