Муж МотоТани на прощании рассказал об отношении семьи к опасному увлечению байкерши

«Увлечение мотоциклами мы <…> считали опасным для нее, но никогда не могли ей в этом препятствовать, потому что, когда она этим увлеклась, это как будто выпустило ее на свободу, она стала намного счастливее», - поделился супруг Озолиной.

У Татьяны Озолиной были большие планы, которые она так и не успела осуществить. Супруг МотоТани отметил, что семье будет трудно без нее, однако он пообещал позаботиться о сыне.

Озолина погибла в Турции в ночь на 24 июля. Она каталась на мотоцикле и не справилась с управлением.