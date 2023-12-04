Мусоровоз взорвался в центре Москвы и оглушил водителя

Утром в машине, которая перевозила мусор, произошел сильный хлопок неустановленного устройства. В результате взрыва никто не пострадал. Громкий звук оглушил водителя мусоровоза, однако он отказался от госпитализации.

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько предметов из выпавшего на дорогу мусора.

Неделю назад москвичка приняла звук упавшего с крыши снега за взрыв. Грохот напугал жительницу, поэтому она незамедлительно вызвала спасателей, уточнив, что взрывной волной в одной из квартир выбило окно. Однако на месте происшествия ничего опасного не обнаружили.