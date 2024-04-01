Мусоровоз перевернулся в Можайском районе Москвы
Мусоровоз опрокинулся на перекрестке улицы Кубинка и Можайского шоссе в Москве. Из-за ДТП на дорогах возникли пробки. Видеозапись с места аварии появилась в распоряжении «360».
Очевидец рассказал, что перевернулся автомобиль, перевозящий мусор.
«Сколько будут убирать его, неизвестно, пробка приличная», - отметил мужчина за кадром.
На записи видно, что место аварии огородили. К месту ДТП уже прибыла полиция.
Ранее в Геленджике перевернулось маршрутное такси. Машина столкнулась с внедорожником, в результате аварии пострадали шесть человек. Всего в маршрутке находились девять пассажиров.
Крупное ДТП накануне также произошло в Ярославской области - рейсовый автобус попал под скорый поезд. В МЧС заявили, что из-за аварии погибли все восемь пассажиров , находившихся в автомобиле. На место происшествия прибыли 24 сотрудника ведомства, в том числе психологи.