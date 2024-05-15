15 мая 2024, 08:47

Мусорный полигон загорелся в Новосибирске

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

В Новосибирске загорелась расположенная рядом с Хилокским рынком свалка. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Новосибирск».

Огонь охватил около двух тысяч квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС. Открытое пламя уже удалось локализовать. Спасатели борются с задымлением. На место привозят грунт, который засыпают на очаги возгорания, и проливают водой.

Как уточнили авторы канала, на мусорный полигон прибыла дополнительная техника. Работают четыре бульдозера, два экскаватора, фронтальный погрузчик, пожарная машина полигона и две машины МЧС, поливочные машины и самосвалы. Угрозы распространения огня на жилые дома нет.

Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания на мусорном полигоне.

Пожар на теплоходе «Ломоносов» произошел недавно в Архангельске. Судно стояло на ремонте. Огонь распространился на площади в 900 квадратных метров. Возгорание потушили.

Свалки Спасатели Полигоны
15 мая 2024, 07:37
Беспилотники атаковали топливную базу в Ростовской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Топливную базу в Ростовской области атаковали два беспилотника. На месте прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало», - написал он.

Как уточнил глава региона, пострадавших в результате атаки нет.

Утром 15 мая в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Дежурные средства ПВО нейтрализовали французские управляемые авиабомбы Hammer, противорадиолокационные ракеты HARM американского производства, снаряды РСЗО «Ольха» и несколько дронов.

Над Крымом 15 мая сбили 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. Пять дронов сбили под Курском, а еще три уничтожили в Брянской области.

Беспилотники Взрывы
15 мая 2024, 06:48
Пожар от упавших обломков ракет в пригороде Севастополя потушили
Читайте нас в: Google Новости
Обломки ликвидированных силами ПВО ракет в Севастополе упали в частном секторе и у села Полюшко. Возгорание ликвидировали, информация о пострадавших не поступала, заявил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек. <…> Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь», - сообщил он.

На месте падения обломков в районе села Полюшко произошло возгорание. Развожаев объявил, что огонь потушили. Фрагменты ракет упали также на территории частного сектора в окрестностях улицы Федоровской. По словам губернатора, никто не пострадал.

Он посоветовал жителям не подходить к осколкам сбитых ракет, так как суббоеприпасы могли не сдетонировать в воздухе. Развожаев призвал не снимать работу ПВО и соблюдать осторожность.

В Белгородской области сбили несколько воздушных целей. Пострадали два жител я поселка Дубовое.

Ракеты Пожары Севастополь ПВО
15 мая 2024, 01:16
Один человек пострадал в ДТП на Можайском шоссе в Москве
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло на Можайском шоссе в Москве. Как сообщил источник 360.ru, в результате аварии пострадал один человек.

Три полосы автомобильного движения перекрыли по направлению в центр. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее стало известно еще об одной аварии. На востоке Москвы ДТП случилось на Сиреневом бульваре. Там столкнулись грузовик и легковая машина. В легковушке три человека пострадали, двух увезли в детскую Морозовскую больницу, а третьего - в ГКБ № 36.

Также ДТП произошло 9 мая в Ульяновской области. Легковой автомобиль и микроавтобус «Газель» столкнулись рядом с поселком Лощина Чердаклинского района. В итоге скончалась пассажирка маршрутки, еще пятерых человек госпитализировали.

Больницы ДТП Машины Москва
14 мая 2024, 22:11
Третье уголовное дело возбудили в Петербурге после падения автобуса в реку
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге генерального директора ООО «Такси», чей автобус упал в реку Мойку, заподозрили в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. Об этом Lenta.ru сообщили в управлении СК по городу.

Согласно данным следствия, гендиректор занимал свою должность номинально. За фальсификацию данных он получал 13 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о фальсификации ЕГРЮЛ.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. В скором времени ему предъявят обвинение. Гендиректору ООО «Такси» грозит до двух лет лишения свободы. Это уже третье уголовное дело после ДТП с падением автобуса в реку.

Ранее суд арестовал на два месяца начальника автоколонны ООО «Такси» Джахангира Адалета оглы Халилова. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу до 10 июля.

Уголовное дело Суд ДТП Такси Автобусы Реки

Новости по теме