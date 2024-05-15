Мусорный полигон загорелся в Новосибирске

Огонь охватил около двух тысяч квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС. Открытое пламя уже удалось локализовать. Спасатели борются с задымлением. На место привозят грунт, который засыпают на очаги возгорания, и проливают водой.

Как уточнили авторы канала, на мусорный полигон прибыла дополнительная техника. Работают четыре бульдозера, два экскаватора, фронтальный погрузчик, пожарная машина полигона и две машины МЧС, поливочные машины и самосвалы. Угрозы распространения огня на жилые дома нет.

Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания на мусорном полигоне.

Пожар на теплоходе «Ломоносов» произошел недавно в Архангельске. Судно стояло на ремонте. Огонь распространился на площади в 900 квадратных метров. Возгорание потушили.