Мусорка загорелась и спалила четыре машины на Соколиной Горе в Москве
Мусорные баки загорелись на востоке Москвы, пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили. Источник 360.ru сообщил, что мусорку подожгли.
Пожар произошел на улице Вольной на Соколиной Горе. Площадь пожара охватила 30 квадратных метров. Машины начали взрываться, сообщил источник.
Возгорание оперативно ликвидировали, на месте работала одна пожарная машина. Официальной информации о причинах пожара не поступало.
В Адыгее несколько дней назад в машине заживо сгорел трехлетний ребенок. Родители оставили его в салоне и пошли собирать ягоду. СК организовал доследственную проверку по факту смерти несовершеннолетнего.