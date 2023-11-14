14 ноября 2023, 19:29

Мумию женщины нашли в московской квартире — СМИ

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Зеленограде в одной из квартир обнаружили тело женщины. Труп пролежал какое-то время и мумифицировался, сообщило агентство «Москва».

По его данным, тревогу забила москвичка после того, как не смогла дозвониться до своей двоюродной сестры. Женщина сообщила полицейским, что ее родственница, которую она не навещала несколько лет, перестала выходить на связь.

Прибывшие по указанному адресу правоохранители зашли в квартиру в доме, расположенном в восьмом районе Зеленограда и обнаружили среди большого количества хлама мумифицированное тело 71-летней хозяйки. Труп увезли в морг, эксперты устанавливают давность и причину смерти.

Агентство уточнило, что при жизни женщина стояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее в столичной бюджетной гостинице скончались два постояльца. Трупы обнаружили во вторник днем без следов насильственной смерти.

Полиция Москва 2023
14 ноября 2023, 18:36
Женщину с коляской сбили на улице Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Женщину с коляской с ребенком сбили на улице Маршака в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе дома № 24.

О причинах аварии и состоянии пострадавших не сообщалось.

К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Накануне другой пешеход пострадал после наезда автомобиля. На западе Москвы, на улице Артамонова, Toyota Land Cruiser сбила пешехода, который в результате получил травму головы. После этого в машину въехал водитель другого транспортного средства.

Еще одна авария произошла на Калужском шоссе. Там столкнулись два автомобиля Lexus, из-за аварии перекрыли три полосы движения.

Также стало известно о том, что четыре человека пострадали в массовом ДТП на Варшавском шоссе. Там столкнулось три легковушки и загорелось такси. На месте происшествия работали полиция, скорая и пожарные.

ДТП Москва 2023
14 ноября 2023, 18:24
Четырех участников драки у общепита в Москве доставили в полицию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Четырех человек доставили в отдел полиции после драки возле ресторана быстрого питания на улице Маросейка. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка.

Полиция получила сообщение о нарушении общественного порядка около 21:00. Сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия и задержали четырех человек. В отношении задержанных составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

По данным правоохранителей, конфликт произошел между сторонниками и противниками одной из неформальных молодежных группировок. Инцидент начался внутри ресторана быстрого питания и завершился потасовкой за пределами заведения.

Ранее появились подробности драки учительницы с матерью ученицы в Деденевской школе. По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что д евочка грубо ответила педагогу , а та после этого якобы обозвала ее.

Драки ГИБДД Москва 2023
14 ноября 2023, 18:15
Неизвестные выкрали девочку из Коломны, увезли ее в Ростов и потребовали выкуп — СМИ
pxhere.com
Читайте нас в: Google Новости
Несовершеннолетнюю жительницу Коломны похитили, отвезли в Ростов и пригрозили выдать замуж, если мать девочки не заплатит выкуп. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Неизвестные выкрали девочку, когда она шла на службу в храм. По предварительным данным, сейчас она находится в селе Глухово Ростовской области. Мать девочки рассказала журналистам, что ей выслали фото с «будущим женихом». Женщина отправилась в Ростов на «разборки» с похитителями.

Подобная история произошла в Новосибирской области. Неизвестные похитили мальчика прямо возле школы в городе Искитиме. Правоохранители получили заявление о похищении.

Жительница Магнитогорска ранее попыталась похитить дочь соседки. Женщина в нетрезвом виде набросилась на ребенка и попыталась затащить в свою квартиру. Случившееся закончилось для девочки серьезным стрессом и психологической травмой.

Коломна Дети Россия
14 ноября 2023, 16:50
Уголовное дело возбудили в Красногорске по факту ДТП, в котором пострадал ребенок
Пресс-служба МВД
Читайте нас в: Google Новости
Уголовное дело возбудили в городском округе Красногорск по факту ДТП, в котором пострадал девятилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Накануне около 17:35 на трассе М-9 «Балтия» водитель легковушки столкнулся с тремя автомобилями. В результате ребенок получил ранения. Его доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Прокуратура Красногорска взяла на контроль расследование аварии, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Ранее массовое ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей произошло в Троицке на Калужском шоссе. Одна из машин загорелась, ее успели потушить до прибытия экстренных служб. В результате аварии никто не пострадал.

До это этого две машины попали в ДТП в Мытищах. Два человека получили ранения. ГИБДД начала проверку.

Красногорск Уголовное дело МВД РФ ДТП

Новости по теме