По его данным, тревогу забила москвичка после того, как не смогла дозвониться до своей двоюродной сестры. Женщина сообщила полицейским, что ее родственница, которую она не навещала несколько лет, перестала выходить на связь.

Прибывшие по указанному адресу правоохранители зашли в квартиру в доме, расположенном в восьмом районе Зеленограда и обнаружили среди большого количества хлама мумифицированное тело 71-летней хозяйки. Труп увезли в морг, эксперты устанавливают давность и причину смерти.

Агентство уточнило, что при жизни женщина стояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее в столичной бюджетной гостинице скончались два постояльца. Трупы обнаружили во вторник днем без следов насильственной смерти.